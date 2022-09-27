台灣三星舊手機回收活動 延長至10/31

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（中央社記者江明晏台北27日電）全球消費性電子品牌三星集團為落實環保策略，全方位降低碳排放，台灣三星宣布，自去年10月1日啟動為期一年的「回收舊手機」活動延長，加強節能減碳。

台灣三星今天發布新聞稿宣布，積極投身在地環保，自去年10月1日啟動為期一年的「回收舊手機」活動，將延長至10月31日，更於10月手機回收月提高回饋金額；消費者每回收一支手機並完成指定流程，台灣三星將回饋200元支持社團法人中華民國荒野保護協會。

三星日前宣布最新環保策略，除了計畫實現企業層級的淨零排放、使用更多再生能源，也期望藉由開發碳捕獲技術及提升水資源循環利用，持續宣揚永續理念。

此外，為達成100%使用再生能源目標，三星電子加入全球再生能源倡議組織RE100，計畫於5年內，落實使用再生能源於營運用電需求承諾。

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三星指出，今年升級改造海洋廢棄漁網，轉化成Galaxy裝置的新型製造原料，應用於Galaxy Z Fold4、Z Flip4等裝置的重要元件；去年上市的Galaxy裝置中，有9成包含循環再造漁網、消費後回收再生材料或生物樹脂等環保材料；而最新真無線藍牙耳機Galaxy Buds2 Pro，有超過90%採用再生原料製成。

此外，三星產品包裝也植入環保基因，自Galaxy S22系列起，旗下旗艦產品包材均以100%再生紙製造，預計今年透過Galaxy S22旗艦系列和Galaxy Z系列新機減少包材行動，可挽救5萬1000棵樹。（編輯：張良知）1110927