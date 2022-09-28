2歲童微腹瀉吃成人止瀉藥 2天內腸破裂急診手術

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北28日電）秋冬是小兒腸胃炎好發時期，有家長會拿成人藥物替孩子減緩症狀，但有一名2歲男童原只是輕微腹瀉，家長餵孩子吃成人止瀉藥，不料2天內造成腸阻塞、腸破裂，急診手術救命。

衛福部食藥署藥品組科長楊博文今天在小兒腸胃炎用藥安全宣導記者會中提醒家長，面對小兒腸胃炎應謹記四點，包含瞭解引起上吐下瀉原因、適時補充水分、正確使用藥品，確實遵照醫囑及藥袋標示使用，及妥善清潔，正確給予幼童妥善照顧，如有不了解藥品使用方式，可諮詢藥師，以免導致藥物不良反應。

台北藥師公會藥師蘇柏名說明，小朋友腹瀉原因可分為細菌性腹瀉及病毒性腹瀉，前者大約佔所有腹瀉15％左右，常見症狀是大便有血絲；後者是最常見腹瀉原因，可能因 諾羅病毒 諾羅病毒小百科 可感染人類引起腸胃道發炎的病毒

症狀：主要為噁心、嘔吐、腹瀉及腹絞痛，也可能合併發燒、寒顫、倦怠、頭痛及肌肉酸痛，症狀通常會持續1至2天，之後就會逐漸痊癒

感染途徑：

-食入被病毒污染的食物或水

-接觸被病毒污染的物體，再碰觸嘴、鼻或眼睛黏膜傳染

-與病人密切接觸、吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫 看更多 關閉 、輪狀病毒引起，吃抗生素無效，其中輪狀病毒好發5歲以下小孩。

蘇柏名說，家中孩子腹瀉時，家長常會直接拿家中常備止瀉藥，這並不是正確做法，腹瀉是因發炎反應造成腸胃道蠕動加快，可使病原體快點排出，使用止瀉劑會減緩腸胃蠕動，雖然可以停止腹瀉，但病毒或細菌會繼續留在體內繼續作怪。建議家長應帶孩子就醫，由醫師判斷腹瀉原因。

蘇柏名提醒，孩子腹瀉不一定是壞事，比較需擔心的是脫水或電解質不平衡，不少家長會餵孩子喝市面運動飲料，這也是常見迷思之一，市售運動飲料含糖量高，反而會造成胃酸分泌，加劇腹瀉，甚至每款運動飲料鈉鉀含量不一，難以用水稀釋，反而可能加強鈉鉀不平衡，電解質更失衡。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蘇柏名說，藥局有專門為小孩設計的電解質液，這是家長最安全的選擇，可向藥局詢問。另外，小孩的肝腎還沒有發育完全，需要更細緻處理藥品用量，雖然許多藥品，成人與兒童用藥成分一樣，但劑量卻天差地遠，絕對不可拿大人用藥給小孩子吃，更不可自作聰明將藥切一半給孩子服用。

楊博文提醒，病毒性腸胃炎具有傳染性，可透過糞口傳播，如與病人分享食物、接觸病人的嘔吐物或排泄物等。因此，病人的嘔吐物及排泄物，應小心處理，避免汙染周遭環境，並可使用適當稀釋後漂白水，適時清潔與消毒被污染環境，其他同住家人應勤洗手，避免交叉感染。（編輯：卞金峰）1110928