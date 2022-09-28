尾牙春酒需求爆發 雲品：有價量齊揚等3大趨勢

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（中央社記者江明晏28日電）飯店業觀察今年尾牙春酒市場需求爆發，雲品國際觀察，出現三大趨勢，第一、提前開賣，第二、企業預算提高，桌價與桌數價量齊揚，第三、因應企業規模大小，尾牙的型態更加多元。

因疫情沉寂2年的尾牙春酒市場今年需求爆發，接單量增、詢問度高，連桌價與桌數都連帶成長，君品酒店今天宣布，旗下蟬聯5屆米其林指南三星餐廳的「頤宮」因顧客需求，順勢推出新台幣每桌6萬8800元加10%的尾牙方案，看好高階市場需求。

雲品國際表示，目前市場上有75%的大型尾牙及大型外燴尾牙都已經預定完成，18桌以下的中小型尾牙也開始陸續下訂，據雲品觀察，因疫情停辦尾牙的公司行號已經累積3年的預算，今年恢復辦理尾牙春酒時有更多的預算，甚至有最高開到每桌6萬8800元預算的企業團體，指名要米其林三星餐廳頤宮的菜色。

雲品國際總經理丁原偉進一步表示，今年尾牙春酒市場有三大趨勢，第一、提前開賣，第二、企業預算提高，桌價與桌數價量齊揚，第三、因應企業規模大小，尾牙的型態更加多元。目前雲品國際尾牙春酒接單情形已經恢復到疫情前的水準，雲品在北部據點全年300場的目標，也來到70%的達成率。

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他指出，今年的尾牙市況熱絡，每場的桌數最多增加3至4成，桌價的預算同時提升2成至3成，依照今年的市況與下訂情形，預估能提升3成尾牙與春酒的訂席業績，如果將外燴服務也納入，整體尾牙業績可成長至65%。

此外，飯店業針對尾牙與春酒的銷售通常都落在9月，今年則在6月就提前啟動銷售，雲品國際先前順勢推出「無條件取消」退訂金專案，推出後詢問度熱絡，帶動將近百筆訂單，讓很多業者在檯面上或檯面下跟進無條件取消方案，讓尾牙春酒的宴會市場熱度逐漸升溫。（編輯：張均懋）1110928