林務局助澀水社區 復育珍稀伊藤氏原始觀音座蓮

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（中央社記者蕭博陽南投縣29日電）魚池鄉澀水社區發展協會今年調查，珍貴稀有的伊藤氏原始觀音座蓮只找到32株，有棲地植株消失，也有1處原16株只剩2株，社區透過林務局輔導，與生態講師成功育出20多株小苗。

林務局南投林區管理處今天發布新聞稿表示，台灣特有珍稀蕨類植物「伊藤氏原始觀音座蓮」模式標本採集自魚池鄉蓮華池，公元1970年發表後即在蓮華池絕跡，珍稀程度從2010年台北花博新聞稿指「全台剩28棵」可見一斑，但澀水社區發展協會透過林務局輔導，與水沙連社大生態講師沈揮勝合作，成功育出20多株小苗。

南投林管處指出，魚池鄉大雁村澀水社區發展協會透過南投林管處社區林業計畫輔導，以社區豐富多元的森林與蕨類資源提出「侏羅紀公園蕨類生態保育」專案，落實生物資源調查、步道巡守監測與維護，更利用在地竹材耗時1個半月製作3公尺高的「竹編暴龍」裝置藝術，展現「侏羅紀公園」步道特色，獲選績優社區。

林管處表示，社區今年3到8月自主調查發現，伊藤氏原始觀音座蓮原分布大雁村6處，其中1處已找不到植株，另1處原有16株，今年只剩2株，目前全村只找到32株；另外，台灣原始觀音座蓮分布大雁村10個生育地、約214株，臨近步道1處僅存2株已消失。

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為保留台灣原始觀音座蓮、伊藤氏原始觀音座蓮的生存，社區強化巡守監測、保護珍貴原始環境並積極進行復育工作，大雁村長陳秋坤說，蕨類多以孢子繁殖，但伊藤氏原始觀音座蓮的孢子繁殖力太弱，透過托葉繁殖增加植株量，先保種，再求突破。

南投林管處長李政賢表示，復育最可貴是「在地力量」，樂見社區主動搶救、復育和保種，將持續與行政院農業委員會林業試驗所、沈揮勝老師、社區合作，期待2、3年後伊藤氏原始觀音座蓮、台灣原始觀音座蓮能達到穩定族群量，進而成為社區特色亮點。（編輯：謝雅竹）1110929