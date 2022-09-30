台灣同志遊行邁入20週年 回顧展搶先登場

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（中央社記者吳欣紜台北30日電）台灣同志遊行今年將邁入第20屆，主辦單位今天表示，20週年回顧展將於明天起展出，內容涵蓋20年來各年度遊行主題、遊行歷史事件等，盼將遊行理念深植每名觀展民眾心中。

台灣每年10月的最後一週的週六都會舉行同志大遊行，今年同志大遊行將於10月29日登場，也意味從2003年每年開辦的同志遊行將邁入第20個年頭。

在遊行之前，主辦單位台灣彩虹公民行動協會今天舉辦開幕儀式，宣布「為改變而走－臺灣同志遊行20週年回顧展」將從明天起至11月6日在松山文創園區藝巷空間開展。

台灣彩虹公民行動協會表示，這次回顧展涵蓋20年來各年度遊行主題、遊行歷史事件等，不僅蒐集了大量的口述資料、照片、遊行相關物品，也列出歷屆豐富多采的街頭畫面，以及遊行舉行過程中所面對的爭議與挑戰。

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台灣同志遊行20週年回顧展策展人、台灣彩虹公民行動協會成員怡伶與微波造浪的Apple也分享回顧展的設計理念，希望能讓民眾在參觀展覽過程中，不只是了解遊行的歷史和重大事件，最後也能回到參與者的角度，看見自己在遊行中的位置，也看見其他人的故事，一起看見平權運動的推進。

台灣彩虹公民行動協會指出，希望透過這場展覽，讓參展者從多元的面向了解台灣同志遊行，並將遊行的理念與追求深植於每名參展民眾心中。（編輯：陳政偉）1110930