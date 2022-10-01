旅客來台染疫治療費用 薛瑞元：初期仍以公費支應

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（中央社記者沈佩瑤台北1日電）入境免居檢0+7新制13日起上路，同步取消禁團令。衛福部長薛瑞元今天說，研判初期以台灣民眾回台為主，若染疫不宜與本土確診有差別待遇，仍由公費負擔所衍生的治療費用。

「0+7」將上路，外籍人士入境行程到一半確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），可能衍生相關費用，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝日前說，隔離、治療皆不用付錢。但交通部觀光局昨天公布「旅行業辦理入境團體旅遊操作指引」，卻稱「所需治療費用由確診者自付費用」。

衛生福利部長薛瑞元今天出席活動後接受媒體聯訪，針對入境者確診治療費用問題，他解釋在疫情之前，來台觀光的外籍旅客，若在台灣期間有就醫需求，就必須自行負擔醫療費用，這是常態。

薛瑞元說，邊境管制將自13日起放寬，變成「0+7」，屆時會有許多人到台灣來，不過，研判初期應該主要會是長期在海外的台灣民眾回台探親、述職等為主。

薛瑞元強調，首先來台的入境者大部分應該會是台灣人，雖然是從海外而來，但若染疫，跟民眾在台灣確診不宜差別處理，所以剛開始仍然會以公費處理治療費用。

隨國境持續開放，薛瑞元說，當入境者轉換成主要是外籍觀光客時，政策就會滾動式調整。（編輯：郭諭儒）1111001