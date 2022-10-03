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搶攻國旅商機 高鐵推線上旅展

2022/10/3 10:45
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（中央社記者余曉涵台北3日電）為了搶攻疫後的國旅商機，台灣高鐵宣布即日起推出「旅遊 不用理由！」線上旅展，包含各種高鐵假期的主題商品，還有國旅聯票8折、飯店聯票65折等。

台灣高鐵今天發布新聞稿表示，即日起到12月29日，推出「旅遊 不用理由！」線上旅展，規劃「搭高鐵．送住宿」、「住宿、租車 加時不加價」、「不老玩家」等高鐵假期主題產品，以及「國旅聯票8折起」、「飯店聯票65折起」等多項優惠，滿足多元化的旅遊需求。

台灣高鐵表示，「搭高鐵．送住宿」產品網羅台北、台中、雲林、嘉義、台南、高雄，共28家精選飯店，平日搭高鐵從台北至左營，2人成行入住高雄寒軒國際大飯店，每人只要新台幣2980元起。

「加時不加價」產品提供高鐵加住宿以及高鐵加租車兩種選擇，指定商品皆多送2小時加時禮遇；而針對追求品質與體驗的銀髮族旅客，凡購買高鐵假期「不老玩家」產品，年滿55歲（含）以上的旅客，每房可享最高2000元飯店玩樂金及各種精彩遊程，年滿65歲（含）以上的旅客再加碼每位折抵200元。

台灣高鐵表示，為鼓勵旅客踴躍選購高鐵假期「搭高鐵．送住宿」、「加時不加價」、「不老玩家」3項產品，依高鐵票占位人數再贈送高鐵假期1000元旅遊抵用券，可抵用高鐵假期任一行程。

同時，台灣高鐵表示，還可享TGo會員點數放大抵，500點折300元，最高可享2000點折1200元，相當於二人同行，每人最高可折抵600元。

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針對喜歡自行規劃住宿與遊程的旅客，台灣高鐵指出，透過指定平台購買國旅聯票，加購高鐵票即享8折起優惠，飯店聯票訂房加購高鐵票則享75折起優惠。

台灣高鐵推薦，國旅聯票免排隊即可快速通關的嘉義林聰明沙鍋魚頭、台南阿裕牛肉涮涮鍋的美味產品，而飯店聯票訂房入住台北君品酒店即贈菲力牛排晚宴套餐、台南U.I.J.友愛街旅館則送網美打卡好所在南美春室The POOL雙人午茶。（編輯：張雅淨）1111003

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