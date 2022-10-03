中華電攜手Garmin 推低軌衛星通訊服務

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（中央社記者江明晏台北3日電）中華電信今天宣布，攜手Garmin獨家推出Garmin inReach衛星通訊服務，以覆蓋全球的低軌道衛星銥衛星為其通訊系統，行動服務無法通訊時，能透過衛星來取得聯繫。

台灣是全世界高山密度最高的島嶼之一，山地、丘陵約占總面積70%，3000公尺以上高山更多達268座。政府自民國108年向全國宣布「向山致敬」開放山林政策以來，吸引國內、外山友走向台灣山岳，親近自然。

中華電信今天發布新聞稿指出，長期積極提升全台行動通訊涵蓋率，更投入上千人力至偏遠山區建設行動通信網路，完成全台計15縣市160條以上熱門登山步道行動訊號普查，並設置超過1200處手機可通訊告示牌，提供山友行動服務。中華電信將持續與林管處、國家公園管理處及各縣市政府密切合作，優化並精進各步道通訊品質，護衛民眾登山安全。

為因應不同客群需求，及強化偏遠山區行動訊號涵蓋不及，中華電信陸續引進一系列衛星服務，如Inmarsat海事衛星行動通信服務、Thuraya（舒拉亞）衛星電話服務。

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中華電今天宣布，進一步偕同合作夥伴Garmin獨家推出Garmin inReach衛星通訊服務，以覆蓋全球的低軌道衛星銥衛星為其通訊系統，在行動服務無法通訊時，能透過衛星來取得聯繫。若遇緊急狀況時，也能發出SOS緊急訊息，通報急難救援單位予以協助。

此外，Garmin同步上市新一代Garmin inReach Mini 2衛星追蹤通訊裝置，由中華電信網路門市獨家販售，用戶購買後，可至門市，申辦Garmin inReach衛星通訊服務基本服務，並於取得註冊碼後，至Garmin Explore網站訂閱加值服務，約5分鐘內可完成所有申請。（編輯：郭無患）1111003