邊境將開放 領務局：近日申辦護照每日破5000本

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邊境即將於13日開放，外交部領務局表示，近日護照申辦量大增，過去一週平均每天受理申辦超過5000本護照。圖為旅行社業者到領務局為想出國的客戶代辦護照。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃雅詩台北4日電）邊境即將於13日開放，外交部領務局表示，近日護照申辦量大增，過去一週平均每天受理申辦超過5000本護照，領務局已加派人力、增加收件櫃台，預估申辦高峰在年底至春節期間，呼籲有意出國民眾及早申辦。

領務局副局長陳尚友今天在例行記者會表示，今年到9月30日為止，護照發行量已達38萬6000多本，從政府宣布邊境解封開始，申辦護照量更達到過去近兩倍，從9月26日以來，申辦護照量持續增加，昨天申辦量已高達5891本。

陳尚友表示，為節省現場辦護照的時間，民眾可事前預約，「首辦護照」則可在全國戶政事務所辦理「一站式服務」，例如家裡有小朋友初次申辦護照，就可直接到鄰近戶政事務所去辦，民眾也可採取由親友或旅行社「委託辦理」，此外國內4個護照辦事窗口在每週三晚上收件時間都開放到晚上8時。

對於網傳申報護照需排隊好幾小時，陳尚友表示，雖然近日護照申辦量增加，但目前受理與發照情況並無特別異常，護照效期是10年，過去3年因疫情申請量大幅減少，現階段需更換護照的數量推估大概有300萬本。

陳尚友表示，領務局製發護照的相關人力約57人，一半人力放在作業護照製作，一半是在櫃檯，現在科長以上同仁都在現場協助疏導民眾，根據統計，人潮最多時大概有180個人在等候，領務局開放14個櫃臺，每個櫃台1小時平均可受理30件，因此換算最長等候時間是1小時內。

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不過陳尚友仍呼籲，有意出國民眾應提早申辦護照，因為未來申辦高峰將落在12月底，大約耶誕節前，或元旦連假、寒假開始、農曆春節之前，這些時段都會是申辦護照的高峰期。

陳尚友同時指出，領務局LINE官方帳號（ID:@boca.tw）即日起到11月2日間，再次舉辦貼圖下載活動，只要加入領事事務局LINE官方帳號好友，即可免費下載「波鴿家族x嗨小強」LINE貼圖，使用180天。（編輯：郭無患）1111004