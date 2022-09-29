10月13日開放國門 桃機規劃動線逐步恢復商業規模

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園機場29日電）衛福部今天表示，10月13日實施放寬入境人員免居家檢疫，改採7天自主防疫，桃機公司表示，隨著桃機即將回歸正常運作，除針對旅客動線進行規劃，商業設施也將逐步恢復規模。

衛福部指出，邊境管制措施第一階段調整從9月29日開始，取消入境PCR檢測，改以發放4劑快篩試劑，且開放3天檢疫及4天自主防疫處所為1人1室。第二階段自10月13日實施，放寬入境人員免居家檢疫，改採7天自主防疫，維持快篩發放對象及劑數。

桃園國際機場公司總經理范孝倫接受媒體聯訪表示，第一階段首日的疏運狀況非常順利，桃機公司配合指揮中心從上個月就已提前進行各項準備作業及檢討，在昨天的最後班機的旅客完成唾液採檢後，各單位工作人員連夜完成所有整備，調整動線增加設施，讓旅客的輸運動線分流更順暢。

范孝倫指出，面對後續0+7階段就是回歸正常，桃機公司這兩年進行了20項工程，花費金額約新台幣51.2億元，就是為了等待解封這天，務必以最佳狀態迎接旅客回流，桃機公司與場內各相關業者非常期待的國境開放措施，大家都已做好準備。

范孝倫說，10月13日後旅客除了可搭乘大眾運輸工具，防疫車隊將回歸機場計程車排班，但仍兼具防疫任務，入境旅客若選擇搭乘機場計程車，將回歸到疫情前以跳錶方式計費，但現行機場防疫計程車司機補貼，則依據交通部規定維持到今年底。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

范孝倫表示，為了迎接10月13日邊境管制措施第二階段的政策，桃機公司除了依照行政院長蘇貞昌的指示做好疏運，過去很多設施都會撤除，動線也回到疫情前的狀況。另外，在疫情期間，因為旅客人數減少而縮小的商業設施，桃機公司也會協調商店業者隨著國境解封逐步恢復原來的營運。

免稅商店業者表示，近3年來堅守機場、服務不中斷，就是希望能儘早度過這波危機，業者感激政府解封邊境的措施，目前以每週15萬的開放人次計算，2022年出入境總人數仍不及疫情前的10%，因此業者期盼政府更進一步的放寬措施，吸引國外旅客到台灣報復性旅遊，早日恢復桃園機場往日榮景。（編輯：張銘坤）1110929