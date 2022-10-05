環團公布縣市氣候治理評比 籲首長參選人提政見

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（中央社記者張雄風台北5日電）能轉盟今天公布2022縣市政府氣候及能源治理評比，台北市、屏東縣分別拿下直轄市、非直轄市第1名；呼籲各首長參選人積極提出氣候、能源相關政見，展現未來縣市首長決心和遠見。

能源轉型推動聯盟今天舉辦「2022年縣市政府氣候與能源治理評比公布」記者會，今年新增氣候治理及減碳相關指標，希望透過評比強調淨零不只是中央的工作，地方政府扮演極為關鍵的角色。

根據能轉盟公布的評比結果，全台排名中台北市拿下第1名，屏東縣則是非六都唯一進入前段班、一舉拿下第2名的縣市，接下來第3、4、5名則由新北市、桃園市和高雄市拿到。

值得一提的是，本次苗栗縣拒絕參與評比，因此排名與報告內容皆未列入苗栗縣的表現。

能轉盟進一步說明，台北市作為首都，擁有比其他縣市更充裕的預算，因此在氣候與能源治理目標及策略、淨零路徑擬定及相應的法規設計、潛力分析與資訊公開程度都是最完整的；然而在綠能發展上，無論是不同類型發電機制設計，或是實質上的綠能發展績效，相較於其他縣市都顯得較弱。

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屏東縣近年來在推動再生能源上展現高度的積極與在地策略思考，包括以饋線找地、以不利耕作區、地層下陷區設置太陽能光電專區，以及發展沼氣、生質能等多元類型結合縣內產業型態來推動再生能源，並推動防災型微電網等，都是因地制宜的作法。

能轉盟最後向各縣市首長參選人呼籲，近年在氣候危機漸趨嚴峻、國際對淨零目標也有高度共識、再生能源需求持續增加之下，無論產業或一般民眾都對氣候、能源議題愈來愈重視，淨零也不再只是環保議題，而是與社會發展、民眾生存與生活品質息息相關的課題，期待各縣市首長參選人能積極提出氣候、能源相關政見，向選民展現做為身為未來縣市首長的決心和遠見。（編輯：陳政偉）1111005