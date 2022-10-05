婦援會調查 3成受訪認收到疑非法性影像者會拒看

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（中央社記者張雄風台北5日電）婦援會調查，若有疑似非法、未經同意性影像被上傳時，逾5成受訪者認為收到者會「趕快看」，僅約3成認為會拒看或檢舉，籲盡快修訂「妨害性隱私及不實性影像罪」，保護受害者。

婦女救援基金會今天發布新聞稿，公布「對於聽聞他人觀看性影像之經驗」民調結果，呼籲應盡快完成「妨害性隱私及不實性影像罪」修訂，並增修加害者以誘騙方式取得被害者私密性影像的犯罪害人下架、刪除取回性影像、加害人接受教育輔導，型態和保護令條文，其中保護令應有禁止散布、要求加以盡可能保護每位受害者，落實預防數位性暴力。

調查指出，受訪者曾聽聞周遭親友會觀看性影像來源主要是網路上免費資源（89.5%）、群組分享（49.7%）、親友分享（27.1%）。

大多數受訪者覺得，人們在看到性影像時，只是「自己看看就好」最多有74.6%，但選擇「轉傳」（29.9%）、「下載」（29.5%）、「求更多性影像」（27.7%）也近3成。

若有疑似非法、未經同意的性影像被上傳時，過半數受訪者認為看到的人會覺得是「稀有品，趕快看」（51.7%），甚至「看完後分享給別人」（35%），或「趕快下載」（29.8%）保存下來；但也有受訪者覺得人們看到不合法的性影像時，除「拒看」（32.2%）之外，也會選擇「檢舉、申訴」（33.2%）。

婦援會提到，其中有近4成（39.5%）受訪者曾從周遭親友或網友收到性影像；以性別區分，男性受訪者中超過6成曾接收過周遭親友或網友傳來的性影像，女性受訪者中有此經驗者僅有3成左右。

在拍攝性影像方面，雖然近9成（89.1%）受訪者無法接受他人拍攝自己的性影像，但可以接受「自拍」（30.9%）、「兩人共同拍攝性影像」（31.1%）皆超過3成，且皆是男性比女性更可以接受，愈年輕者更可以接受。

這份調查是婦女救援基金會於今年8月2日至9月5日透過網路問卷調查，共回收1028份有效問卷。（編輯：陳政偉）1111005