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機車考照前須線上感知測驗 立委質疑零分仍可報名

2022/10/6 10:35
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（中央社記者汪淑芬台北6日電）民進黨立法委員林俊憲今天表示，機車考照前，須先通過公路總局網站上的感知測驗才能報考；他實際體驗後質疑，自己考零分竟仍可報名，讓人懷疑存在的必要性，不如放在正式考照項目。

立法院交通委員會今天安排交通部報告「918震災災損情況、重建規劃、補助方式及觀光產業振興」。

林俊憲關心機車考照，他指出，現在要考機車駕照很難報名，跟搶火車票一樣難，以台南監理站為例，接下來一個月報考全額滿，機車考照前要先通過感知測驗，但他質疑這個測驗的功能。

林俊憲說，他實際體驗網站上的「機車危險感知教育平台」測驗功能，但看不太懂，結果車撞翻了考零分，以為這樣就不能報名，結果卻是仍可報名。他認為這樣的設計立意雖良善，卻反而阻礙報名時間，讓人懷疑存在的必要性，不如放在正式考照項目。

林俊憲說，現在民間也有提供機車考照地點，但在公路總局網站卻看不到。

公路總局局長陳文瑞說，機車考照感知測驗是希望增加民眾行車安全的觀念，至於相關網站設計會檢討改善。（編輯：陳政偉）1111006

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