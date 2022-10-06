台鐵隱藏口味便當 7日起僅南台灣開賣

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（中央社記者余曉涵台北6日電）台灣設計展即將在高雄開展，台鐵局今天宣布，旗下高雄鐵路餐廳的老師傅特別將其未公開的獨門料理拿手菜「三杯雞佐杏鮑菇」拿出來當作聯名便當主菜，7日起僅在南台灣開賣。

台鐵局今天發布新聞稿表示，配合2022台灣設計展於高雄市正式開展，台鐵局與台灣設計研究院雙方合作統籌策劃，由台鐵局高雄鐵路餐廳的老師傅（廚師）發想與2022台灣設計展聯名推出「時光隱味」台鐵特色便當的主角。

台鐵局說，「時光隱味」特色便當的設計，就是向嘉南平原遼闊的田野與高雄港都城市致敬，每道菜色從大海到陸地，都帶有鄉野的甘甜及吃得到南部的海派與好客特質，也呼應設計展活動主視覺設計所展現「高雄熱情海派的城市特質」。

台鐵局表示，便當主菜，以老師傅私房拿手風味菜「三杯雞佐杏鮑菇」，特選國產雞胸肉搭配口感細膩脆嫩的杏鮑菇一起烹煮，並且再搭配海味「炸鯖魚」為雙拼主菜。

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便當配角，則由台鐵局高雄餐廳營養師陳佳雯精心設計，採用台鐵經典滷蛋作為副菜之一，青菜方面搭配高雄在地產製的毛豆仁，將玉米筍與其拌煮，口感清爽精緻，整個便當再配上高麗菜清脆的口感，並選用高雄美濃在地生產的水蓮，便當特別巧思將在地特色的食材融入，兼顧營養攝取。

台鐵局說，「時光隱味」特色便當10月7日起至10月23日的中午時段，在台鐵高雄站東六門台鐵便當店與高鐵左營站台鐵便當店每天各限量供應50個。（編輯：陳政偉）1111006