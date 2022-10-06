國慶連假預估7日將湧現車潮 國5恐塞至深夜

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（中央社記者余曉涵台北6日電）國慶連假即將到來，高公局今天表示，國道預估會湧現大量車潮，其中國5在連假前1天（7日）上午9時就會出現車潮，恐塞到深夜隔天凌晨0時，連假第1天上午5時車流會再次湧現。

今年國慶連假從8日到10日有3天，交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，國慶日連假受東北季風影響，桃園以北及東北部天氣稍涼，有局部短暫陣雨。另外，連假前1天及第1天宜花地區易有豪、大雨，高速公路局提醒用路人遇天候不良時，應小心駕駛、注意行車安全並保持適當安全間距。

高公局說，根據觀光局公布資料，連假期間宜花東地區平均訂房率達6成以上，預估國5尖峰時段將湧現旅遊車潮，建請搭乘公共運輸前往，若自行開車民眾也多加利用高公局每天國道路況預報資訊，避開國道壅塞路段及時段。

高公局指出，根據歷次國慶日連假交通特性，透過大數據分析，預測國慶日連假前一日及3天連假重點壅塞路段及時段，彙整每天國道壅塞路段分區預測圖，例如國5南向南港系統至頭城路段，國慶日連假前一日（10月7日）上午9時起即開始有車多壅塞情形，恐持續至隔天凌晨0時。

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連假首日（10月8日）上午5時起將出現車多至下午4時始紓解，高公局建議往國5南向用路人，於連假首日上午5時前或下午5時後出發，若仍須在上午出發，建議分流避壅塞，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議往宜蘭旅次於上午8時過後再出發。

高公局指出，因應連假尖峰時段可能湧現大量車潮，高公局規劃於國1平鎮系統、埔鹽系統、虎尾、國3西濱及國5石碇、坪林入口匝道採時段性分日分向封閉措施，民眾多加留意改道。（編輯：陳政偉）1111006