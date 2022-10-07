桃園118名未滿3歲童遭誤打疫苗 藍營要求道歉

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（中央社記者葉臻桃園7日電）桃園118名未滿3歲兒童遭誤打非適用年齡的流感疫苗。國民黨桃園市議員今天表示，衛生局發給醫院錯誤疫苗，應道歉。國民黨桃園市長參選人張善政說，市府行政管理有疏失，螺絲掉滿地。

桃園市政府衛生局1日及2日於桃園巨蛋提供流感疫苗接種時，有118名3歲以下幼兒被誤打到3歲以上才能接種的國光公司產製流感疫苗。

張善政今天接受媒體聯訪時表示，桃市府的行政管理絕對有疏失，從前一陣子的工程問題，到現在醫療問題，不只是螺絲鬆了，根本就是螺絲掉滿地，他想問民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，「打錯疫苗是小事嗎？你能出來講點話、替桃園市民爭口氣嗎？」

張善政北區競總主委、立委萬美玲上午也和國民黨桃園市議員徐玉樹、詹江村、梁為超、朱珍瑤一同召開記者會，要求桃園市政府不要為了拚選舉，罔顧幼兒健康。

萬美玲表示，這場疫苗接種活動是結合衛生局舉辦的食安嘉年華，衛生局的宣傳單上是呼籲「6個月以上至國小入學前幼兒」來接種，但配發給台北榮民總醫院桃園分院的流感疫苗，卻只有3歲以上才能接種的國光流感疫苗，根本是荒腔走板，讓醫護承擔風險。

萬美玲要求市長鄭文燦和衛生局長王文彥道歉，針對遭誤打疫苗的118名兒童，追蹤是否有後遺症。

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梁為超也說，這場食安嘉年華，鄭文燦有帶鄭運鵬參加，等同把造勢活動和醫療行為擺在一起。朱珍瑤、詹江村表示，鄭文燦應回歸政務，不該把精神都放在選舉上。

民眾黨桃園市長參選人賴香伶也在臉書發文表示，國光疫苗不能施打在3歲以下的孩童，3歲以下有專用的進口疫苗，衛生局規劃作業流程一定有問題，桃園市政府、桃榮應於1週內提報調查結果，負起誤打責任。（編輯：唐聲揚）1111007