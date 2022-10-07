宜蘭超大豪雨 4校午後陸續停課

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣7日電）宜蘭地區持續豪雨，行政院人事行政總處今天公布，宜蘭縣內4所學校分別在下午與晚間停止上課。

中央氣象局晚間持續發布豪雨特報，東北季風影響及對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣有局部大豪雨或超大豪雨，花蓮縣山區有局部豪雨或大豪雨，大台北山區及屏東縣、台南市、花蓮縣有局部大雨或豪雨，高雄地區、基隆北海岸及嘉義、雲林、南投山區有局部大雨發生的機率，請注意坍方、落石及溪水暴漲；低窪地區請慎防淹水。超大豪雨地區：宜蘭縣。大豪雨地區：花蓮縣。

人事行政總處官網指出，宜蘭縣冬山國小於下午4時起停止上班、停止上課，宜蘭縣立南澳高中（含夜間進修部）下午停止上班、停止上課。

另外，宜蘭縣蘇澳鎮蓬萊國民小學於下午停止上班、停止上課，國立羅東高級商業職業學校（進修部）於晚上照常上班、停止上課。（編輯：戴光育）1111007