聯合大學50週年 副總統讚許掌握國家發展方向

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聯合大學12日下午在台北舉辦「聯動蛻變．合心永續 培育產業精實影響力—關鍵論壇」，邀請多名產官學代表與會，副總統賴清德（右7）應邀出席並致詞。中央社記者陳至中攝 111年10月12日

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（中央社記者陳至中台北12日電）聯合大學今天舉辦50週年論壇，副總統賴清德致詞時，讚許聯大掌握世界潮流和國家發展方向，積極參與政府各項計畫，並期許聯大以unite our nation（團結國家）為抱負。

聯合大學今天下午在台北舉辦「50週年論壇」，邀請多名產官學代表與會，賴副總統出席致詞，肯定聯合大學從聯合工專時代至今對台灣的貢獻。

賴副總統表示，聯大是苗栗縣唯一的國立大學，從早期以工業為主軸的專科學校，不斷轉型成長為研究、實務並重的綜合大學，校友在台灣各角落發光發熱，為國家進步、社會穩定做出貢獻。

賴副總統表示，他觀察聯大在校長李偉賢的帶領下，充分掌握世界潮流和國家發展方向，包括因應2050淨零轉型政策，聯大以建立智慧永續校園為中長期發展方向，積極投入燃料電池、智慧綠能電網研究。在COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情下，聯大也和國家衛生研究院合作工程科技轉譯醫學學程。

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賴副總統也提到，包括青年創業、新南向國家、雙語政策等，聯大都積極參與，對國家、社會發展幫助非常大。尤其是聯大維持傳統的基因，積極與產業合作，縮短學用落差，都值得感佩。

賴副總統指出，總統蔡英文在國慶演說中提出站穩「4個堅持」、強化「4大韌性」，都不是政府、單一政黨能夠做到，必須靠台灣社會共同努力。他特別提到，聯合大學的英文是National United University，更要有unite our nation（團結國家）的抱負。（編輯：陳政偉）1111012