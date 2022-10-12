更多編輯台推薦新聞：
機器人藝術家「愛達」登英國國會 談新科技對創意產業影響
科技

機器人藝術家「愛達」登英國國會 談新科技對創意產業影響

布拉格動物園台灣穿山甲懷孕 歐洲首見
生活

布拉格動物園台灣穿山甲懷孕 歐洲首見

諾貝爾獎2022得主如何改變世界？獲獎原因一次看
國際

諾貝爾獎2022得主如何改變世界？獲獎原因一次看

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
泰晤士世界大學排名 台大全球187退步74名、亞洲大學超越清交成
首頁 / 生活

聯合大學50週年 副總統讚許掌握國家發展方向

2022/10/12 16:05（10/12 16:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
聯合大學12日下午在台北舉辦「聯動蛻變．合心永續 培育產業精實影響力—關鍵論壇」，邀請多名產官學代表與會，副總統賴清德（右7）應邀出席並致詞。中央社記者陳至中攝 111年10月12日
聯合大學12日下午在台北舉辦「聯動蛻變．合心永續 培育產業精實影響力—關鍵論壇」，邀請多名產官學代表與會，副總統賴清德（右7）應邀出席並致詞。中央社記者陳至中攝 111年10月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北12日電）聯合大學今天舉辦50週年論壇，副總統賴清德致詞時，讚許聯大掌握世界潮流和國家發展方向，積極參與政府各項計畫，並期許聯大以unite our nation（團結國家）為抱負。

聯合大學今天下午在台北舉辦「50週年論壇」，邀請多名產官學代表與會，賴副總統出席致詞，肯定聯合大學從聯合工專時代至今對台灣的貢獻。

賴副總統表示，聯大是苗栗縣唯一的國立大學，從早期以工業為主軸的專科學校，不斷轉型成長為研究、實務並重的綜合大學，校友在台灣各角落發光發熱，為國家進步、社會穩定做出貢獻。

賴副總統表示，他觀察聯大在校長李偉賢的帶領下，充分掌握世界潮流和國家發展方向，包括因應2050淨零轉型政策，聯大以建立智慧永續校園為中長期發展方向，積極投入燃料電池、智慧綠能電網研究。在COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情下，聯大也和國家衛生研究院合作工程科技轉譯醫學學程。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

賴副總統也提到，包括青年創業、新南向國家、雙語政策等，聯大都積極參與，對國家、社會發展幫助非常大。尤其是聯大維持傳統的基因，積極與產業合作，縮短學用落差，都值得感佩。

賴副總統指出，總統蔡英文在國慶演說中提出站穩「4個堅持」、強化「4大韌性」，都不是政府、單一政黨能夠做到，必須靠台灣社會共同努力。他特別提到，聯合大學的英文是National United University，更要有unite our nation（團結國家）的抱負。（編輯：陳政偉）1111012

蔡英文
蔡英文：因應國際供應鏈重構 鞏固台灣半導體優勢 總統國慶談四大韌性 朱立倫：是任性妄為四大任性
賴清德
賴副總統接見加國議員訪團 盼台加FIPA有進展 賴清德擔任一日晚餐志工 籲關注都原兒少發展
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族