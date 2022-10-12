鴻華15輛Model T電動公車交付 年底前台南上路

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（中央社記者張榮祥台南12日電）鴻華先進科技首批15輛Model T量產電動公車，今天在台南交車，預定今年底前陸續上路，配置於台南市區公車6、11、15路三條路線。

台南市長黃偉哲今天主持鴻華15輛Model T電動公車交車，他指出，這是台南大眾運輸新紀元，進入電動巴士的時代；這批電動公車新穎先進，外型好，內裝具人性化及科技性，提升友善服務及行車安全。

台南市政府發布新聞稿指出，這批15輛電動公車是鴻海集團旗下鴻華研發製造的Model T，先前已有1輛Model T在台南市區公車5路、2路試營運，科技造型和質感內裝獲得好評。

市府表示，鴻華交付府城客運的15輛電動公車，將使台南成為Model T首批量產車交付的城市，數量也最多。

交通局規劃，15輛Model T電動公車，預定配置於台南市區公車6路、11路、15路，行經台南市東、南、北、中西、安平、安南、永康、仁德等行政區。

這些路線涵蓋奇美醫院、成大醫院、台南醫院、嘉南療養院等大型區域醫院，且串聯台南火車站、南紡購物中心、新光三越、小西門、花園夜市、台南市美術館、台江文化中心等重要節點及觀光景點。

交通局人員表示，15輛Model T電動公車交車上路後，台南可達57輛電動公車投入服務，佔公車總數14%。（編輯：陳仁華）1111012