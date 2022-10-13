秋冬進補吃羊肉 飯店翻轉義大利鄉村菜

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（中央社記者余曉涵台北13日電）秋冬時節適合吃羊肉進補或肥美秋蟹，就有飯店業者用紐西蘭的高地和羊向義大利傳統鄉村菜致敬，也有業者力推螃蟹餐宴，要搶攻秋季餐飲商機。

時序進入秋冬時節，不少民眾都會開始吃羊肉進補，飯店業者也相中進補商機，慕軒飯店旗下的GUSTOSO義大利餐廳主廚蔡鎮就以「魚羊為鮮，羊大恆美」為設計理念，採用紐西蘭LUMINA高地和羊，向義大利傳統鄉村菜致敬，限量推出「頂級高地和羊饗宴」。

慕軒飯店發布新聞稿說，主廚蔡鎮以提供傳統溫暖風格菜餚的GUSTOSO餐廳為概念，引用牛頓「站在巨人的肩膀上」，重新調整記憶中的佳餚食材選擇、香料組合與製作手法，像是傳統義大利料理羅馬式燉飯球原本使用的是牛豬絞肉，主廚改換為高地羔羊臀絞肉，並改用台灣羊乳製成的羊奶起司Ricotta及Mozzarella起司。

另一道威尼斯薄切冷肉傳統也是以生牛肉切成薄片，蔡鎮改使用羔羊里肌取代、法式烤羊排則是翻轉台式蠔油炒芥蘭羊肉菜色，將東西方元素解構重組。

除了飯店推出羊肉料理搶客外，知名羊肉餐廳莫宰羊精緻羊肉料理則是宣布迎接30週年，號召同年同月同日生的民眾，在16日當天的晚餐時段一起用餐，就享一桌最多10人的免單優惠，各家分店只限一桌。

莫宰羊精緻羊肉料理說，另外針對同月同日生的民眾，只要在16日當天消費，也將免費獲得一包紅燒羊肉爐。

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秋天除了羊肉外，螃蟹也是饕客的選擇，君品酒店「頤宮」中餐廳今年季也首度匯集5種產地直送的沙母、沙公、處女蟳、黃金蟹及大閘蟹，打造「金秋詠蟹宴」，包含沙母炒糯米飯、薑蔥焗沙母、避風塘炒沙公、金沙焗沙公、清蒸處女蟳、鹽焗處女蟳、花雕酒蛋白蒸黃金蟹等。

台北遠東香格里拉酒店的上海醉月樓和香宮也聯手推出「金秋蟹宴」，集結當季肥美蟹種，例如玫瑰蟹、紅蟳、日本松葉蟹、大沙公、花蟹等，以清蒸、火炒、酥炸、入餡等料理方式，要搶攻秋季餐飲市場。（編輯：陳政偉）1111013