表彰埔基醫院貢獻 黃蔚與趙文崇獲暨大名譽博士

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（中央社記者蕭博陽南投縣13日電）埔里基督教醫院前院長黃蔚、趙文崇奉獻偏鄉醫療逾30年，深獲鄉親感謝，15日將獲頒暨南大學名譽管理學博士學位，暨大表示，埔基深耕地方，盼透過頒發名譽學位表彰醫院貢獻。

埔里基督教醫院第5任院長黃蔚、第6任院長趙文崇15日將獲國立暨南國際大學頒發名譽管理學博士學位，院方今天安排黃蔚、趙文崇接受媒體聯訪。黃蔚民國83年放棄台中榮總公職醫師身分，憑著對神的信心與虔誠服事精神，轉任埔里基督教醫院院長職務。

黃蔚表示，當時埔里對外交通不便，醫療專業人才招募不易，他奔走各大醫院遊說醫師加入埔基團隊，除努力招攬專科醫師，更積極募款引進疾病影像診斷重要儀器、各式呼吸器、洗腎設備等醫療器材，提供仁愛原鄉、埔里、魚池、國姓等地區民眾更好醫療照護品質。

黃蔚說，山地巡迴醫療是上帝賜予埔基服事的使命，因此，86年起接受政府委託辦理仁愛鄉加強醫療保健計畫，89年辦理仁愛鄉醫療給付效益提升計畫，在仁愛鄉設置霧社急診站、力發及武界等定點醫療站，除定點醫療站，還派醫師、護理師、司機前往村落診療。

黃蔚擔任埔基院長時，歷經集集大地震，他回憶說，那一晚，合唱團在台北為埔基建院募款辦音樂會，結束後，與同事從台北回埔里，剛抵達醫院大門口停車，就遇到天搖地動，他沒休息，馬上率醫護團隊投入救災，並以埔基為臨時指揮中心，與專家研討大埔里地區災後傳染疾病監控、預防，並協助鎮內臨時醫療站。

埔基醫院表示，透過前院長黃蔚帶領，埔基獲第10屆醫療奉獻獎團體獎，黃蔚也曾親自組成醫療團隊前往印度參與震災醫療救援，集集大地震災的付出與辛勞，也於92年獲總統表揚有功人員，黃蔚卸任院長職務後，仍在醫療第一線為民眾服務，展現對偏鄉的愛。

埔基醫院表示，趙文崇是小兒神經科專科醫師，因早年南投缺乏區域級以上醫院，發展遲緩兒童評估中心遲遲無法成立，民國92年趙文崇擔任院長即著手規劃兒童發展與學習評估計畫，購置儀器設備、儲備專業人力，更於93年設立兒童成長中心，專責執行兒童發展與學習相關業務，並親自主持帶領團隊、承辦遲緩兒童評估計畫，成為南投縣首家兒童發展聯合評估中心。

趙文崇長期關心原鄉嬰幼兒學習與發展，發現部分地區兒童遲緩比例偏高，篩檢異常率甚至高達16%，共同點發現，母親懷孕時飲酒或一直有飲酒習慣，進一步在區域內進行國高中生飲酒習慣調查，發現平均開始飲酒年齡是12歲至13歲，且33%女學生常態喝酒。

趙文崇說，調查發現原鄉部落喝酒習慣嚴重傷害下一代原鄉兒童發育，讓他深刻體認，早療關注焦點不應只在兒童，而必須擴及節制飲酒、婦嬰健康等公共衛生議題，因此，他開始在各式場合發出關心胎兒酒精症候群呼籲，並努力推動部落節制飲酒活動。

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南投幅員廣闊，若依原本模式由個案自行到醫院求診，恐有不少人難以取得服務，加上交通問題造成個案流失，因此，趙文崇95年起陸續拓展兒童發展評估據點，從水里、草屯、仁愛等地開始，並與南投縣早期療育通報轉介中心密切合作，逐步展開外展式兒童發展評估，全縣13鄉鎮市，團隊截至102年足跡遍及11個鄉鎮。

埔基醫院表示，趙文崇長期投入發展遲緩兒童服務工作，一直以在地化、社區化為主要理念，運用有限人力、財力及社區資源，因地制宜提供不同於一般聯合評估模式的合作門診及評估服務，走出醫院、花更多時間將早期療育理念帶進社區、貼近民眾，讓交通不便而無法完成評估的兒童及家長有更方便服務。（編輯：謝雅竹）1111013