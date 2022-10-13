原住民殯葬禮儀服務 獲百萬創業補助

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（中央社記者張雄風台北13日電）原民會今天公布第8屆百萬創業計畫20組團隊，除了傳統原住民技藝、農產品、旅遊體驗外，特別的是本屆有團隊提出原住民族殯葬禮儀服務，也獲得評審委員的青睞。

原住民族委員會今天發布新聞稿，宣布「百萬創業計畫」第8屆20組團隊名單。

原民會指出，今年第8屆百萬創業計畫共有170組團隊提出創新創意構想，歷經資格、書面、兩階段的簡報審查；本屆團隊所提創業構想除傳統技藝、影像拍攝、部落遊程體驗外，並另有不同以往的原住民族殯葬禮儀服務、室內裝潢設計、私廚鐵板燒等產業，以及發揮農產品循環經濟最大價值為理念的新提案。

原民會指出，這20組團隊除可獲得最高新台幣100萬元的創業金外，並可透過專業顧問進行6個月的財務、商業模式診斷輔導及相關創業培訓，給予企業初創期最需要的資源，期穩固創業存活率及事業經營成功率，進而提升原住民族新創企業的永續性。

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原民會提到，本屆入選的20組團隊中，有4組曾參與去年原民會與美國在台協會首度共同辦理的百合綻放新創學程計畫（IWE）；顯見將創業先導培訓納入整體創新創業系列計畫的理念，實際提升了族人將創業夢想轉換為具體可行營運計畫的能力

原民會推動「百萬創業計畫」至今已邁入第8年，未來將持續運用創新思維推動相關創業計畫，為族人實踐多元創意經濟產業，開啟及鏈結更多異業合作的可能，以逐步建構原住民族產業網絡，進而推升原住民族產業發展動能。（編輯：張芷瑄）1111013