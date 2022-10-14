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高端：依合約規定完成交貨 3月繳完延遲交貨罰金

2022/10/14 16:18（10/14 16:34 更新）
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（中央社台北14日電）針對媒體指稱高端新冠疫苗延遲交貨，政府應罰而未裁罰一事，高端公司今天表示，疫苗依合約規定完成交貨，所有罰金款項已於今年3月全數扣罰完成，絕無應罰未罰的情事。

針對高端公司部分批次疫苗交貨期程逾越履約期限，直到審計部查核，疾管署才就逾期30天以上未履約部分，扣罰高端違約金一事，高端今天發布新聞稿表示，政府辦理國內外廠商新冠疫苗採購作業的要求不同，對於本土疫苗公司嚴格要求明確交貨期程，並訂定逾期交貨罰金的規定。

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在全球疫情大流行且疫苗生產材料採購不易的風險下，高端表示配合政府防疫政策，同意疾管署採購合約上有關逾期交貨罰金之要求。

根據合約規定，高端疫苗應依時程分批交貨500萬劑新冠疫苗，每批次驗收交貨時，若有逾期則按日計罰，每日罰0.2%；逾期超過30日者，再一併加重計罰2%罰金。高端表示，所有罰金款項已於今年3月全數扣罰完成，絕無應罰未罰的情事。（編輯：楊蘭軒）1111014

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