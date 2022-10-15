均一辦永續論壇 點出「非認知能力」教育趨勢

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（中央社記者陳至中台北15日電）均一平台教育基金會今天舉辦「2022教育永續發展論壇」，執行長呂冠緯和與會的教育部國教署長彭富源，都點出學科外的自律、樂觀、毅力等「非認知能力」是未來教育趨勢。

均一平台今年滿10週年，在台北舉辦教育永續發展論壇，邀請多名產官學界人士與會。呂冠緯指出，目前最值得關注的3個新教育趨勢，分別是個人化學習、非認知能力、專案學習力。

呂冠緯表示，COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情紮紮實實地改變了台灣的教育現場，數位教育重視個人化學習，而「非認知能力」則是學子應具備的基本功。在國家即將啟動新一輪118課綱討論之際，不妨一起思考，為孩子提早準備。

「非認知能力」是近年海內外教育學者討論的重要議題，包括毅力、自信、自制力、學習動機等，這些都難直接從成績單上看出。

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教育部國民及學前教育署長彭富源表示，「非認知能力」應在課綱中更積極地對應落實，近年已有許多民間非營利組織在合作發展平台，潛力讓人期待，教育部也會一起推動。

台北市教育局長曾燦金表示，未來人才是斜槓、跨域，培養孩子的競爭力，資訊科技就是重要的工具。他期待與民間組織合作，讓台灣的教育產業，能夠在量與質都有改變，創造更多的教學奇蹟。（編輯：管中維）1111015