精神疾病用藥滴管不符標示 1萬瓶急回收

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（中央社記者陳婕翎台北17日電）食藥署今天公布，治療思覺失調症等精神疾病的「皇佳普利思妥內服液」，因藥品內附滴管含量標示與實際容量不符，抽取量低於預期恐造成藥效不足，將於11月5日前回收共3批、約1萬瓶。

根據衛生福利部食品藥物管理署公布藥品回收訊息，皇佳化學製藥公司的「皇佳普利思妥內服液1毫克/毫升 Perisdone oral solution 1mg/ml」，批號P2S68、N5S56、U3H36的產品，因接獲藥品不良品通報，啟動回收。

這個藥品主要用於思覺失調症相關症狀、雙極性疾患的躁症發作、治療失智症病人具嚴重攻擊性、躁動或精神病症狀、行為障礙和其他破壞性行為障礙、兒童及青少年自閉症的躁動症狀。

食藥署藥品組科長洪國登今天中午接受媒體聯訪時表示，食藥署在今年9月底接獲醫院通報，反映「皇佳普利思妥內服液」疑似出現滴管標示與實際容量不符狀況，標示一次可抽取1.5 c.c.，但實際上卻只有1 c.c.，抽取量比預期低。

洪國登指出，經衛生單位進一步查驗，發現這款藥品有3批號、約1萬瓶使用到錯誤滴管。若藥品抽取量低於預期，藥效可能不足，恐造成病況控制不佳，已要求廠商應於今年11月5日前完成回收作業。

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洪國登表示，藥廠是向其他廠商購買滴管，再包裝與藥品一同販售，這家藥廠是第一次出現藥品內附滴管含量標示與實際容量不符狀況，目前正在調查起因，廠商同樣需要在今年11月5日前繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。

洪國登說明，這款藥品健保年用量約為6000瓶，有很多替代用藥，這次的藥品回收作業不會影響目前用藥患者。食藥署提醒，勿自行任意停藥，若對用藥有疑慮者，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。（編輯：張雅淨）1111017