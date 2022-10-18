克癬乳膏不純物超標 18日起回收14萬2900支

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食藥署18日公布，治療足癬、股癬、體癬等疾病的處方用藥「克癬乳膏 CLOSONE CREAM」在進行例行性安定性試驗時，發現主成份所衍生的不純物超標，將於11月6日回收共29批、14萬2900罐（支）。（食藥署提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年10月18日

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（中央社記者沈佩瑤台北18日電）食藥署今天公布，治療足癬、股癬、體癬的醫師處方藥「克癬乳膏 CLOSONE CREAM」在例行性檢測時，發現主成份所衍生的不純物超標，11月6日前將回收29批、14萬2900罐（支）。

根據衛生福利部食品藥物管理署今天公布藥品回收訊息，寶齡富錦生技股份有限公司生產的「克癬乳膏 CLOSONE CREAM」，批號303-1901、303-1902、303-1903、303-1912、303-2001、303-2002、303-2003、303-2004、303-2005、303-2006、303-2007、303-2008、303-2009、303-2101、303-2102、303-2103、303-2104、303-2105、303-2106、303-2107、303-2108、303-2109、303-2110、303-2111、303-2201、303-2202、303-2203、303-2204、303-2205的產品，因接獲藥品不良品通報，主動啟動回收。

這個藥品主要用於治療足癬、股癬、體癬。食藥署藥品組科長洪國登今天告訴中央社記者，廠商在進行例行性安定性試驗時，驗出1批藥品主成份所衍生的不純物超標，擴大檢驗後發現9批有類似情況，儘管沒有過期，但最後決定回收市面上所有產品。

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洪國登表示，克癬乳膏分成3種包裝，罐裝1公斤裝預計回收3900罐，鋁管（軟管）裝大支22公克、小支10公克則將分別回收8萬6000支、5萬3000支；這款藥品健保年用量約為1萬7000支、市占率10％，這次的藥品回收作業不會影響目前用藥患者。

食藥署已要求廠商應11月6日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施，另提醒民眾勿自行任意停藥，若對用藥有疑慮者，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。（編輯：陳清芳）1111018