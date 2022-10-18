慈科大長照菲律賓籍專班 新生配合0+7踏入校園

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（中央社記者李先鳳花蓮縣18日電）配合新南向政策，2019年9月起慈濟科技大學首創二年制長期照護科菲律賓籍專班，第三屆13名菲籍新生終於入境台灣，配合0+7防疫政策，今天踏入校園展開求學生活。

「多虧有了慈濟公費補助，我才能繼續求學，進一步改善家人生活」，曾就讀菲律賓馬尼拉遠東大學（Far Eastern University）三年級護理系學生曾凱珊表示，因付不出高昂學費，無奈被迫輟學，沒想到人生意外轉了個彎，竟然爭取到公費資格，還能來台灣延續學業，學習長照專業，真是驚喜。

慈濟科技大學發布訊息表示，二年制日間部長期照護科菲律賓籍專班採公費全額助學制度，來台免費就讀長期照護科，採1:3的履約要求，也就是免費就學2年、須服務6年，畢業後由慈濟基金會分發，至今已32人畢業；平均每名學生讀書2年，慈濟基金會須補助新台幣41萬21元。

慈濟科技大學長期照護科主任湯麗君表示，早在7月底就在菲律賓馬尼拉、怡保島、三寶顏等地，共開辦7場招生筆試（中文、英文、數學），再透過視訊面試，從眾多考生中錄取20名學生；儘管來不及趕在9月入學，長期照護科仍然安排線上華語課程，讓外籍生提前學習中文，才能銜接後續專業理論。

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湯麗君說，菲律賓專班以培育「安全照顧、伴老如親」的高齡者健康照護基層服務人員為目標，畢業門檻80個學分；特別的是，長達16週、高達640個小時實習，涵蓋基本照護實習（門諾壽豐護理之家）、機構實習（慈濟醫院同心圓日照中心）和社區實習（失智社區服務據點瑞智憶學苑），讓外籍學生學習照護失智、失能高齡者，提前熟悉工作場域，為就業做足準備。

13名菲律賓籍新生昨天入境台灣，配合0+7的防疫政策，今天就踏入校園；考慮到仍有7名學生因簽證延後來台，學校採實體與線上同步課程。（編輯：陳仁華）1111018