怕染疫少出門增骨鬆肌少風險 醫提3招自我檢測

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台灣正邁入超高齡社會，受COVID-19影響，不少長者減少出門，運動量不足加速骨質和肌力流失，中華民國骨質疏鬆症學會理事長黃兆山（左）18日在活動中呼籲應多運動、均衡飲食和營養。中央社記者沈佩瑤攝 111年10月19日

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（中央社記者沈佩瑤台北19日電）台灣正邁入超高齡社會，受COVID-19影響，不少長者減少出門，運動量不足加速骨質和肌力流失。醫師提醒，若染疫將促使發炎細胞增生，也提供簡單3招讓民眾在家了解自己的「行動力」。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，不少民眾連帶運動量減少，根據台灣趨勢研究第3級警戒下防疫新生活調查顯示，50歲以上民眾中，高達40.7%減少運動量，4.2%則完全停止運動。

中華民國骨質疏鬆症學會理事長黃兆山今天在活動中指出，學會近期針對臨床醫師進行問卷調查發現，疫情前，50歲以上民眾有3成8受行動力問題所苦，疫情後則增加至近5成民眾，出現骨骼支撐或環節機能降低等症狀。

黃兆山強調，行動力與骨格、環節、體力等三者環環相扣，更需要足夠的肌肉量來支撐身體，低肌肉量是造成老年行動功能障礙的危險因素之一，不僅增加骨折風險，也與死亡率呈顯著相關。

此外，黃兆山說，國際一項針對疫情期間骨質疏鬆症治療指引中提到，感染COVID-19會造成促炎細胞增生，進而導致骨質流失，影響骨骼健康，感染COVID-19不只是腦霧、咳嗽等後遺症，骨頭是無聲器官，民眾可能身陷行動力危機而不自知。

黃兆山會後接受媒體聯訪表示，除了可以透過一分鐘骨鬆風險評估表、FRAX骨折風險評估工具等自我評測，另呼籲熟齡民眾可就醫自費接受全身型雙能骨密X光機（DAX）檢測，了解骨質疏鬆程度，如為高風險族群，應及早採取適當措施保養骨骼。

中華民國骨質疏鬆症學會提供簡單3招，讓民眾在家簡單跟著做就能了解自己的行動力，首先是靠牆半蹲，能否挺直背部，其次站立不屈膝，雙手能否輕鬆碰地，最後則是單腳站立雙手平舉，能否持續10秒不搖晃。

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對於預防或治療骨質疏鬆症，黃兆山呼籲，至少每週運動3天、每次20分鐘，運動可以是對抗地心引力的運動，如健走，爬山，爬樓梯等，或者阻抗型的運動強化肌，例如拿彈力帶等，另長輩更容易忽略平衡感好不好，一旦跌倒就會造成骨折，應避免跌倒。

均衡飲食很重要，補充鈣和維生素D可以減緩骨質流失，黃兆山建議，曬太陽是補充維生素D最好的方法，鈣質的補充則需要透過飲食攝取，比方說乳製品等。（編輯：陳政偉）1111019