政大暌違2年辦實體留學展 學生最想去日本

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政治大學暌違2年再度舉辦實體留學展，共有25國、65校擺攤招攬交換生。校方統計，赴日本交換最為熱門。（政大提供）中央社記者陳至中傳真 111年10月19日

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（中央社記者陳至中台北19日電）受到COVID-19疫情影響，政大暌違2年、近日再度舉辦實體留學展，共有25國、65校擺攤招攬交換生。校方統計，赴日本交換最為熱門，近6年有332名學生。

政大今天發出新聞稿，根據統計，往年政大都有超過800名學生出國交換，但近年受COVID-19（2019年冠狀病毒疾病），難辦實體展覽，出國學生也降到300多名。

隨著全球邊境逐漸解封，政大本月18日舉辦實體留學展，19日和20日舉辦多場主題講座，校長李蔡彥期許今年交換生人數恢復盛況，並分享大學生必須出外交換的3大理由，包括認識並尊重多元文化、將求職市場擴及至全球、培養冒險犯難的性格和創業家精神。

政大國際合作事務處國合長湯京平也鼓勵學生多利用學校資源，藉留學展收集更多交換資訊，甚至可考慮較為冷門的國家，勇敢去體驗不同的當地文化。

根據國合處統計，從106年至111年，政大生出國交換最熱門的是日本，共有332名交換學生。其次是法國（280名）、德國（243名）、韓國（243名）。（編輯：陳政偉）1111019