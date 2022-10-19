早安世界》自由之家：台灣網路自由全球第5 中國連8年墊底
自由之家：台灣網路自由全球第5 中國連8年墊底
美國反對集權主義的非政府組織「自由之家」18日公布報告指出，全球網路自由連續12年惡化，俄羅斯、緬甸、蘇丹與利比亞下滑程度最為嚴重；俄羅斯軍隊入侵烏克蘭後，克里姆林宮大幅強化對國內異議持續壓制的力道，加速關併或流放俄羅斯僅剩不多的獨立媒體機構。台灣以79分名列全球第5，是亞洲最佳，中國網路自由則連續8年在被列入調查的70個國家當中墊底。（看完整報導）
U23世界盃棒球賽曾宸佐延長賽敲再見安 台灣預賽5戰全勝晉級
U23（23歲以下）世界盃棒球賽18日賽前，連勝4場的台灣隊已經確定以分組第一名晉級超級循環賽複賽，而在預賽第5戰面對委內瑞拉時，雙方到7局結束以3比3平手，台灣隊8局下在無人出局滿壘的情況下，先前在第6局打出超前分的曾宸佐把對方投手投出的第一球打成中外野安打，幫助台灣隊以4比3拿下預賽5連勝。複賽將於20日開打。（看完整報導）
高端接種者赴日須接受PCR檢測 指揮中心研議補打其他疫苗
民眾打3劑高端疫苗赴日須自費接受PCR檢測的爭議持續，中央流行疫情指揮中心18日對此表示，針對日本規定要打滿一定劑次獲得認證的疫苗，否則須提供PCR證明才能入境，指揮中心正朝供民眾加打其他疫苗的方向研議中，這是屬於政策的修正，最後結論和上路時間點視簽核狀況而定。（看完整報導）
日圓匯率貶至32年新低 日本政府不排除再度出手
面對日圓匯率18日貶到1美元兌149日圓的32年新低水準，日本財務大臣鈴木俊一說，「無法容許因為投機造成（匯率）過度變動」，表達不排除再度出手干預匯市以防止日幣過度貶值的立場。日本銀行（中央銀行）總裁黑田東彥在眾議院預算委員會備詢，面對在野黨議員砲轟應為日圓貶值及物價高漲請辭負責時表示，貨幣寬鬆有其效果，他不會請辭。（看完整報導）
俄持續揚言動用核武 挪威將領：蒲亭恐嚇目的甚於實際攻擊
俄羅斯總統蒲亭威脅動用核武使得俄國與西方緊張情勢升高之際，克里姆林宮18日宣稱，俄國在9月底宣告兼併的烏克蘭4個州將受到俄國核武的保護。北約成員國挪威的國防軍司令克里斯多福森表示，對於蒲亭準備使用核武的說法，西方應該認真看待，但也該記住，對蒲亭而言，威脅比付諸實踐更為有用。（看完整報導）
澤倫斯基：烏克蘭3成發電站被毀 與俄羅斯已無談判空間
烏克蘭總統澤倫斯基18日表示，俄軍在一週內摧毀烏克蘭約30%的發電站，導致全國大範圍停電，供水也被迫中斷。他說，俄方在冬季來臨前猛攻烏克蘭的能源設施，堪稱「另一種俄羅斯恐怖攻擊」，這意味未來「已沒有與蒲亭政權談判的空間」。（看完整報導）
逾300人受困中橫明池山莊3天 預計19日可下山
宜蘭強降雨造成台7線中橫多處坍方路斷，300多人受困明池山莊到18日已進入第3天，沿線物資與油料等重物運送困難，不過，往桃園方向搶修進度順利，18日晚間9時可搶通至明池補給物資，當局目標是在19日護送所有受困人員下山。（看完整報導）
英相特拉斯為減稅計畫錯誤致歉 媒體指新財相韓特發起英式政變
英國首相特拉斯17日為引發市場動盪的減稅計畫「錯誤」致歉，但也說她不會下台，堅稱會領導保守黨到下次大選。新任財政大臣韓特在一場簡短的電視轉播談話中，取消前任財相夸騰在9月宣布的幾乎所有減稅措施，英國媒體將韓特出手干預形容為一場非常英國式的政變。有禮貌到幾乎可能不會察覺。（看完整報導）
華爾街日報：習近平提拔親信 李強可望接總理
中共新一屆政治局成員名單即將揭曉，較新的流傳版本逐漸顯示，習家軍「入常」比重高於先前流傳的版本。華爾街日報預測，中共上海市委書記李強、廣東省委書記李希、中央辦公廳主任丁薛祥將進入中共最高領導單位中央政治局常務委員會，李強更可望接任總理。（看完整報導）
專題／艾米尼之死掀「頭巾革命」 伊朗百年政局牽動女性命運
伊朗庫德族女子艾米尼因頭巾問題遭道德警察逮捕後死亡，近月來動輒有成千上萬民眾上街怒喊推翻政府，德黑蘭當局以暴力鎮壓，但抗議浪潮並未中止。伊朗雖是穆斯林國家，但女性在多年前不僅出門可不戴頭巾，甚至可以穿迷你裙，但1979年伊斯蘭革命後，人民生活變了調。過去43年來，伊朗女性的權利受到哪些影響？這次民眾的怒吼可能帶來什麼改變？什麼是道德警察？中央社專題帶讀者了解伊朗的「頭巾革命」。（看完整報導）
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