自由之家：俄羅斯箝制線上言論 拖累全球網路自由

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俄羅斯政府封鎖網站及大型社群媒體平台，刪除有關在烏克蘭發起「特別軍事行動」的不同陳述。圖為俄羅斯反戰民眾3月2日在聖彼得堡示威遭逮。（美聯社）

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）人權組織「自由之家」（Freedom House）今天在一項研究報告中表示，雖然有些較小的國家有進步，但俄羅斯的打壓行動已導致全球網路自由衰退。

法新社報導，總部位於美國華府的自由之家發現，全球網路自由連續12年衰退，主要是俄羅斯和緬甸、蘇丹、利比亞的條件惡化所致。

但這份報告也發現多達26個國家有進步，數量刷新紀錄，其中較值得注意的是擺脫20年獨裁統治的甘比亞，以及一直在推動資料保護新法的辛巴威。

報告共同作者馮克（Allie Funk）說，公民社會已開始在世界各地看到倡議網路自由的成果。

馮克是自由之家的技術和民主部門研究主任。她說：「過去3到5年，民主政府花了很多錢在網路自由程式設計上，部分技術公司也開始注意到這些問題，因此出現對線上人權的高度重視。」

她說，「俄羅斯入侵烏克蘭，破壞了網路自由，不只在俄烏兩國，而是全世界」，但整體展望「實際上比我們原本預期要好很多」。

自由之家在滿分為100分的制度上，從各項指標來評估各國表現，包括網路取得障礙、限制內容和侵犯使用者權利等。

俄羅斯政府封鎖網站及大型社群媒體平台，刪除有關在烏克蘭發起「特別軍事行動」的不同陳述，因此退步7分，為歷來調查最低分。

中國則再度被評為網路自由度最差國家。報告指出，有關COVID-19（2019冠狀病毒疾病）因應作為和北京冬季奧林匹克運動會的資訊審查密不透風，網球明星彭帥在社群媒體指控中國國務院前副總理張高麗性侵後也幾乎銷聲匿跡。

根據報告，網路的未來很可能取決於巴西、印度和奈及利亞等「搖擺國」，這些大國過去紀錄有好有壞。

報告提到：「這些國家的進步也許可以確保自由開放的網路得以存續，或者也可能加入威權之列，主張更封閉的網路主權模式。」

這份報告發現，在去年6月到今年5月之間，接受調查的70個國家全都有出現封鎖網站、逮捕網路使用者等網路箝制手段，只有加拿大、哥斯大黎加、冰島和日本4國例外。（譯者：曾依璇/核稿：戴雅真）1111018