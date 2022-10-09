前中國網路審查員：李文亮過世促使我辭職

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北9日電）外媒報導一名中國網路審查員的故事。他第一次在網上看到天安門事件的紀錄片時深感震驚，長大後仍成為網路審查員，直到李文亮醫生過世，這成為讓他辭職並離開中國的最後一根稻草。

法新社今天報導，29歲、目前在美國加州的曾家駿（音譯），是少數願意對外分享自己擔任網路審查工作經歷的中國人。

出生於1993年的他，經歷過中國政府在網路審查方面還沒有那麼嚴格的時候，他可以透過VPN（虛擬私人網路）訪問很多在中國國內不公開討論的主題和信息。

他第一次看到關於1989年天安門民主運動的3小時紀錄片「天安門」時深感震驚，他看到軍方暴力鎮壓手無寸鐵的學生，導致數百或數千人喪生。從來沒有人告訴他天安門事件，他感到「存在著一個巨大的謊言。很多歷史都被掩蓋了」。

曾家駿留學愛沙尼亞，因為具有技術背景，回國後成功入職了影音平台抖音和其海外版TikTok的母公司字節跳動，月薪高達4000美元，公司的跨國業務也讓曾家駿感到自豪。

他是一個開發自動系統團隊的一員，任務是過濾公司不希望在其平台上出現的內容。

這個系統結合了人工智慧來查看圖片，並檢查伴隨圖片的聲音，轉錄評論和搜尋禁忌語言。如果系統顯示有問題，相關內容將被傳遞給數以千計的人工操作員，他們可以刪除影片或停止直播。

這些不當內容主要是自殘、色情、未經授權的廣告，但也包括政治上敏感內容。

曾家駿說，一些圖像總是被禁止，例如坦克、蠟燭或象徵香港抗議活動的黃雨傘圖片，此外還有任何針對中共總書記習近平以及其他中共領導人的批評。中國網信辦向字節跳動提供了指導方針，公司自己也會進行補充。

對於網路審查員的工作，他表示起初並沒有想很多，認為工作就是工作，「但在我內心深處，我知道這與我的道德標準不一致。而一旦你在這個領域工作時間過長…這種矛盾會變得越來越強烈」。

他說，「在中國，界限是模糊的。你不知道什麼會得罪政府，所以有時你會越界，進行更嚴厲的審查」。

在2020年初，新增的審查內容包括武漢的眼科醫生李文亮，他是最早對後來被稱為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的新傳染病發出警報的醫生之一，在當局壓制下不得不簽寫訓誡書並沉默，最後他死於這個傳染病。

曾家駿說，當李文亮發布警告消息時，這些資訊被審查了，宣傳人員指他在傳播錯誤資訊。當李文亮自己感染了COVID-19的時候，中國網民被激怒了，但許多內容被刪除。

曾家駿自己也發了「我們要新聞自由，不再有審查制度」，然後他的微博帳號也被審查了，「在那一刻，我覺得…我是這個生態系統的一部分」。

在李文亮去世的那個晚上，曾家駿覺得自己不能再這樣做下去了。他辭去工作，搬回家鄉，並申請成為美國東北大學矽谷校區的一名研究生。

他把反對審查制度的鬥爭稱為「人民的鬥爭」。他的父母希望他在海外也能說話謹慎，但他說「在這個問題上我不聽他們的」，並估計自己至少在10年內不能回到中國。（編輯：張淑伶）1111009