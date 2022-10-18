民眾接種高端赴日本須PCR 指揮中心研議加打其他疫苗

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民眾打3劑高端疫苗赴日須自費PCR，指揮中心18日說，正朝供民眾加打其他疫苗方向研議中。圖為醫護人員準備施打高端疫苗。（中央社檔案照片）

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北18日電）民眾打3劑高端疫苗赴日須自費PCR爭議持續，指揮中心今天說，針對日本規定要打滿一定劑次獲認證疫苗，否則須提供PCR證明才能入境，正朝供民眾加打其他疫苗方向研議中。

日本10月11日開放自由行，入境外國觀光客已接種獲日本認可的3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，就不用檢附入境前PCR陰性證明，但高端不在名單之列，想去日本的民眾須自掏腰包接受PCR檢測，引發質疑。

民進黨立委高嘉瑜今天稍早在臉書發文表示，中央流行疫情指揮中心除應研議對高端求償，也應在高端保護力不明、未取得國際認證導致民眾有疑慮時，提供與高端相近的Novavax供民眾補打。

指揮中心發言人莊人祥下午在疫情記者會中回應指出，針對類似日本未打滿一定劑次獲認證疫苗就無法入境的規定，正朝讓民眾加打其他疫苗研議中，屬於政策的修正，最後結論和上路時間點視簽核狀況而定。

這一波Omicron BA.5本土疫情仍在高原期，國外又出現BQ、XBB等新興變異株，有專家預測BQ變異株恐將成為下一波主流株。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，就美國疫情而言，BQ變異株為較有優勢新興變異株，但在亞洲部分，新加坡、香港則以XBB看來較具威脅性。

羅一鈞表示，在Omicron流行期間，也曾出現其他變異株，如最早在印度通報的BA.2.75，僅在當地流行，並未代替其他當時流行的病毒株，換言之這些多點、多病毒株的流行態勢，仍是個方興未艾局面，會持續嚴密監測。

接種疫苗是預防重症、死亡關鍵，莫德納次世代雙價疫苗自10月11日起擴大納入18至49歲民眾作為追加劑使用，截至目前累計約83萬人次接種。莊人祥說，以所有疫苗接種統計數字來看，擴大納入後，由每週20萬人次增加到每週46萬人，打氣有增加；次世代疫苗還有約217萬庫存量，暫時不用增購。

莊人祥表示，他在上週已完成接種，注射部位局部輕微疼痛，2天就好了；羅一鈞則預約了下週接種，他呼籲18歲以上符合資格的民眾都來打，以因應未來可能的新興變異株。

由於部分脆弱族群無法接種疫苗，指揮中心採購預防性單株抗體提供施打，可對抗Omicron BA.2、BA.2.12.1、BA.4及BA.5。羅一鈞坦言，因單株抗體研發趕不上病毒突變速度，目前所使用的單株抗體對新興變異病毒如BQ、XBB的預防效果可能打折。

不過，羅一鈞說，好消息是抗病毒藥物還是有效，包括口服的輝瑞「倍拉維」、默沙東「莫納皮拉韋」及瑞德西韋注射劑等，尚無報告指出新興病毒株產生抗藥性，治療輕症、中重症還是有效。（編輯：陳政偉）1111018