逾300人困明池 晚間搶通送物資估19日下山

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宜蘭強降雨造成台7線多處坍方交通中斷，300多人受困明池山莊3天，由於沿途路況不佳且增加3處斷點，物資與油料等重物運送困難，加上天色漸暗視線受阻，18日下午決定優先運送藥品，暫停運送物資，晚間藥品已送抵明池山莊。（宜蘭縣政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年10月18日

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（中央社記者王朝鈺宜蘭18日電）台7線宜蘭境內日前3處道路中斷逾300人受困明池山莊3天，昨天又增3處斷點，不過，往桃園方向搶修進度順利，估晚間9時可搶通至明池補給物資，目標明天戒護所有受困人員下山。

公路總局第1區養護工程處復興段段長范又升晚間向中央社記者表示，台7線桃園市復興區大曼路段，包含49.8公里、51.7公里、51.8公里、56.6公里、56.7公里、57.2公里、58公里坍方阻斷交通，目前已搶通至51.8公里處，預計晚間9時可搶通到明池山莊補給物資。

由於明池山莊停電，只能透過發電機供電，但發電機使用的柴油已耗盡，范又升說，將出動2輛4輪驅動車，載送200公升柴油、感冒藥、麵條和乾糧等送至明池山莊，並將包含1名乳癌患者和2名住客共3人接送下山，目標明天戒護全數受困住客下山。

此外，原定今天出動直升機運補物資，但因能見度不佳無法起飛，宜蘭縣消防局出動26人上午11時許從台7線84公里斷點處出發運送物資。

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不過，宜蘭境內台7線沿線增加3處道路完全中斷，台7線74公里至75公里處又有大型坍方，必須採高遶方式前進，導致物資與油料等重物運送困難，加上天色漸暗視線受阻，下午3時許決定優先運送藥品，暫停運送物資，21名救災人員先行返回待命。

救災人員在與3名山青會合後，接續由5名消防攜帶藥品超前行進，下午5時30分於台7線72公里處接觸到明池派出所警員，晚間已連同藥品送抵明池山莊。（方沛清）1111018