立委質疑國內仍缺蛋 農委會：有調度確保供應無虞

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（中央社記者張雄風台北20日電）據統計，今年1至9月進口蛋達1379公噸，立委質疑國內是否仍有缺蛋問題。農委會主委陳吉仲表示，進口蛋是市場機制，農委會有在調度讓雞蛋供應無虞，就是要確保不能有缺蛋發生。

立法院經濟委員會今天審查112年度中央政府總預算案附屬單位預算關於行政院農業委員會主管，非營業部分：農業作業基金、農田水利事業作業基金、農業特別收入基金及信託基金部分：農民退休基金。

國民黨立委謝衣鳯質詢指出，根據統計，進口帶殼蛋109年999公噸、110年483公噸；今年光是1至9月就進口1379公噸；主要進口國家為美國、日本、以及澳洲。

謝衣鳯質疑，現在飼料價居高不下，也墊高雞蛋價格；就算短期沒有影響，長期以來都進口這麼多蛋，會不會對國內業者造成影響。

農委會主委陳吉仲答詢表示，今年初有寒流、溫差大，7月也偏冷，影響蛋雞產蛋，因此業者用進口蛋先解決。

蛋價部分，陳吉仲提到，近期飼料黃豆、玉米漲，產地蛋價也跟著漲，之前最高曾到42.5元，現在回跌到40.5元，過去最高也才38.5元；還是有讓農民因為生產成本增加而反應價格。

陳吉仲進一步說明，國內雞蛋的2大通路，一個是傳統市場，另一個是超市，但進口蛋只能做為食品加工使用，不會因為進口蛋的成本價改變，影響到國內蛋價。

陳吉仲說，若就替代性來說，國產和進口的確可能會互相影響，但經評估交互影響情況不到1%；今年是因為年初、夏天天氣影響，才會有進口蛋；會持續透過獎勵補助、農業生產現代化等方式，讓國內產量就能有競爭力。

謝衣鳯最後更直接問，現在是不會暫緩進口蛋嗎？「國內還是有缺蛋的問題嗎？」

陳吉仲表示，進口蛋是市場機制，不是農委會管制；農委會的責任就是要讓雞蛋供應無虞，有在調度，就是要確保不能有缺蛋發生。（編輯：陳政偉）1111020