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獲選傑出僑生校友 趙德胤感謝台科大供創作養分

2022/10/20 11:25
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（中央社記者陳至中台北20日電）導演趙德胤日前獲得僑委會頒發全球傑出僑生校友，他感謝台灣科技大學的自由學風、豐富資源，提供創作的養分和紮實的訓練，並以「求知若渴」勉勵學弟妹永保好奇心和求知慾。

台科大今天發出新聞稿，趙德胤在111年度全球傑出僑生校友選拔中，從48名候選人中脫穎而出，本月18日接受表揚。

台科大指出，趙德胤是緬甸華僑，16歲隻身來台求學，從拍攝婚禮紀錄開始影像創作，後來陸續獲得海內外大獎，成為受矚目的導演。

趙德胤近日返回母校分享，當初選擇台科大設計系，是為了習得一技之長，能接案貼補家用。入學後發現，台科大自由的學風、豐富的圖書及影片資源，不僅提供了電影創作的養分，就學期間所培養對色彩與美學的敏銳度，以及訓練紮實的實作能力，更讓他能以最精簡的團隊及經費完成電影作品。

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趙德胤提到，在學期間他也曾為未來徬徨，設計系教授孫春望鼓勵他選擇做自己最擅長且最有興趣的事，而非大家都在做的事，讓他豁然開朗，更加堅定地朝向電影之路。

趙德胤分享，靈感的產生來自觀察與求知，以及生活習慣的累積，他以「求知若渴」4字勉勵台科大學弟妹，永保好奇心及旺盛的求知慾，以自身專業為基礎，瞭解、探索專業以外的任何事物，閒暇時盡量閱讀，讓眼界更為開闊。（編輯：陳政偉）1111020

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