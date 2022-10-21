烏龍派出所進駐正濱遊客中心 重現辦公場景

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（中央社記者沈如峰基隆21日電）日本經典漫畫「烏龍派出所」場景今天起進駐基隆正濱遊客中心，除重現警所辦公場景，還可解基隆在地風情特色，有吃又有玩，基隆市政府歡迎遊客前往拍照打卡。

基隆市政府今年9月與日本動漫「烏龍派出所」合作，在七堵鐵道紀念園區重現警所辦公場景後，今天起至12月31日在正濱旅客中心，升級推出內容更豐富的「正濱搞烏龍」特展，基隆市林右昌今天下午主持「開箱」記者會。

林右昌表示，正濱舊派出所剛改造成為正濱旅客中心，也是正濱色彩屋觀光廊帶重要據點，這次把「烏龍派出所」搬進正濱旅客中心，更符合漫畫中場景，歡迎粉絲們前往一探究竟，拍照打卡留下記憶。

基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯說，正濱遊客中心戶外廣場在特展期間可見各式「烏龍派出所」人氣角色，讓民眾可與兩津勘吉等角色一起拍照打卡。

曾姿雯表示，正濱旅客中心一樓有復刻版的「烏龍派出所」警所辦公場景，還有兩津勘吉平常代步的腳踏車，並增設「平板體驗專區」，邀請兩津勘吉的台灣配音員，為在地景點錄製專屬介紹語音。此外，還有拼圖、鑰匙圈等全新周邊紀念品。

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她表示，二樓有以烏龍畫風重新繪製的正濱漁港周邊推薦景點，可用手機掃描擴增實境（AR）連結至不同資訊，加快了解基隆在地風情特色，也提供「烏龍派出所」漫畫讓民眾重溫紙本手感。

曾姿雯說，特展期間將推出集章迷，只要持集章地圖或解謎護照，至指定景點拍照並完成任務後，就可至正濱遊客中心兌換神祕贈品，相關消息可在「基隆旅遊網」臉書粉絲專頁查詢。（編輯：吳協昌）1111021