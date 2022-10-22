台灣石斑魚拓銷新加坡 餐廳創意料理呈現多樣吃法

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（中央社記者侯姿瑩新加坡22日專電）台灣石斑魚拓銷國際，台農發公司與新加坡Hai Sushi餐飲集團合辦推廣活動，由名廚開發多道創意料理，推出「期間限定菜單」，讓當地消費者有機會品嚐石斑魚的多樣吃法。

在台灣農委會經費支持下，台農發攜手Hai Sushi日式料理餐廳合作舉辦「寶島石斑，天下鮮」活動，推出主打台灣石斑魚的創意套餐，今天舉行開幕記者會。

農委會主委陳吉仲透過預錄影片表示，全球共有8種石斑魚品種，台灣就有7種，號稱「石斑王國」。石斑魚富含膠質，且適合各年齡層消費者食用。

Hai Sushi董事長方震群在開幕致詞指出，台灣農漁產品受到國際認可，雖然近期台灣石斑魚「失去了一個龐大市場」，但仍可以憑著優良品質在新加坡、在全球各地發揚光大。

駐新加坡代表梁國新表示，新加坡是東、西文化交會之處，在台灣石斑魚打開國際市場上有其重要性。石斑魚不僅可用來做中式料理，也可運用到異國料理，包括日式、法式都可以用石斑魚做食材。

開幕活動也邀請名廚現場示範這次石斑魚限定菜色的料理方式。

這次活動主打的台灣有機石斑魚以潔淨海洋深層水、新鮮活魚為飼料養殖而成，再以急速冷凍空運到新加坡。期間限定菜單包括多道創意菜餚，以日式、法式料理呈現石斑魚的多樣吃法。

Hai Sushi「寶島石斑，天下鮮」活動將持續至11月30日。

此外，方震群向中央社記者表示，若推廣活動獲得不錯迴響，未來也有可能與其他夥伴合作，引進台灣石斑魚到當地超市販售。（編輯：黃自強）1111022

台農發與新加坡Hai Sushi餐飲集團合辦台灣石斑魚推廣活動，22日舉行開幕式，Hai Sushi董事長方震群（左5）、駐星代表梁國新（右5）等人出席。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年10月22日