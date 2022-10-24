國際技能競賽法國場 台灣選手奪3銀牌2優勝

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（中央社記者曾婷瑄巴黎23日專電）台灣國手再次站上世界舞台，2022國際技能競賽法國場舉行5大職類競賽，台灣選手勇奪3面銀牌與2項優勝，彈無虛發。選手告訴中央社，想把賽事經驗與不放棄的精神傳承下去。

2022年國際技能競賽（WorldSkills Competition）法國場5項職類競賽19至22日於波爾多（Bordeaux）舉行，23日進行閉幕式與頒獎典禮，台灣選手再傳佳績，從近百名、數十國選手中脫穎而出，共奪下3面銀牌與2項優勝，等於5個項目皆得獎。

今年首次舉辦數位建設BIM職類賽事，李侑學一舉獲得第一屆國際賽銀牌，他覺得很榮幸也很意外。面對各國優秀選手，保持平常心、熱情與信心是他的秘訣。他告訴中央社，比賽的結束就是人生另一場賽事的開始，期待把經歷傳承下去，讓台灣選手未來有更好的成績。

「粉刷及乾牆系統」項目銀牌陳冠宇坦言，這項比賽耗費很多體力，常有想放棄的感覺，如何堅持下去是非常困難的點，必須在練習和休息間找到平衡，今天有實際收穫很令人高興。

在「健康照顧」項目奪銀的黃帟紳告訴中央社，得獎時想到兩年的練習時光就化為幾秒鐘的榮耀，心情激動且感動，「這是我人生最美好的回憶與時光，也想跟自己說聲『謝謝，你很棒』」。

黃帟紳指出，比賽最大的收穫便是開拓視野，學會世界不同文化與技術，盼將技術傳給學弟妹，作為改變台灣與世界的方式。

林義峰、張皓鈞則在雙人組競賽「機器人」職類獲優勝，興趣互補的二人合作無間，最終成功一舉奪牌，不只代表兩人的實力，更象徵彼此的默契與友情。

喜愛寫程式的張皓鈞對記者說，開始參加技能競賽之後，他找到目標和夢想，決定全心投入比賽，但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情兩年的延宕，讓他在漫長的等待與不確定中迷失方向；直到比賽開始，過去那個無論如何都要拼盡全力的自己終於回來了。這次比賽讓他更明白「相信自己正在往前」的重要性。

林義峰則表示，在練習中因賽事一再延宕一度有想放棄的念頭，是許多人的鼓勵讓他繼續下去，他由衷感謝各界支持。

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「CAD機械設計製圖」優勝選手張仁杰告訴中央社，這兩年他沒日沒夜，「每天精益求精，哪怕是只有一點點也好，就為了讓自己變得比之前更好，就為了在這4天的競賽能夠完美發揮」。透過兩年來每天練習，他體會到重複很多遍後，「複雜的事也可以變容易」。

本次競賽團由勞動部次長王尚志率領，除國手外，也有對長期推動台灣技能發展並協助、敦促選手成長的各職類國際裁判與指導老師。國手也都表示，會將這次競賽經驗帶回台灣，分享給其他正在默默耕耘的學弟學妹們，「讓他們知道努力耕耘是會有收穫的」。（編輯：周永捷）1111024