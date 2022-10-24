高端若補件不足仍須廢EUA 食藥署長：機會僅一次

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（中央社記者陳婕翎台北24日電）高端疫苗保護效益報告部分資料須補件，衛福部食藥署要求10月底前完成，但即使如期繳交，若補件不足同須廢止EUA，食藥署長吳秀梅說，補件僅一次機會，但對國產疫苗要有信心。

衛福部長薛瑞元今天上午出席立法院社會福利及衛生環境委員會，就「台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗緊急採購授權使用相關法制，及高端疫苗採購違失、股價異常波動調查進度、未來施打與屆期銷毀規劃、各國入境規定疫苗認可現況與台灣配套因應措施、賠（補）償機制研議等總檢討」進行專題報告。

今年10月19日起，調整為接種高端疫苗需出國民眾，可依擬入境國查驗需求，包含登機或入境限制、豁免檢疫、隔離措施或取代檢驗陰性證明等，於出具相關證明文件，如電子機票、就學或工作證明等後，提供接種1至3劑台灣核准專案輸入COVID-19疫苗。薛瑞元表示，截至目前共5人補打。

針對高端能否於10月31日前繳交疫苗成果效益報告補件，薛瑞元說，若高端未在期限內交出報告，就會直接廢止緊急使用授權（EUA）；期限內交出補件，委員會將進行審查，預計年底前可審完，若補件內容不夠完備，同樣須廢止EUA。

食藥署長吳秀梅接受媒體聯訪時提到，補件機會僅有一次，希望外界對國產疫苗要有信心。這次需要補件的資料是考量COVID-19疫情不斷出現變異株，專家希望能看到高端疫苗對於年長者保護效果、降低死亡及重症風險相關數據 。

另外，國民黨立委蔣萬安今天上午詢答時，持續關注高端疫苗審查、採購等資訊公開與否議題，要求完整公開，消除黑箱疑慮。薛瑞元對此表示，基於高端疫苗保密協議項目，可以公開的內容都公開，不能公開的就是不能公開。在雙方一陣激烈對話後，並無達成共識。

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目前高端疫苗尚未納入世界衛生組織（WHO）緊急使用清單（EUL）。依外交部統計，國際間承認高端疫苗的國家計有10國，包括印尼、帛琉、紐西蘭、貝里斯、索馬利蘭、泰國、愛沙尼亞、巴拉圭、馬來西亞及聖克里斯多福。

衛福部依據政府採購法第105條第1項第2款，於民國110年5月28日與高端疫苗生物製劑有限公司簽訂「國內COVID-19疫苗採購契約」，採購500萬劑疫苗，自110年8月起陸續到貨，總計到貨500萬劑疫苗。（編輯：張雅淨）1111024