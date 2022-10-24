華航帛琉線11/16起每週2班 機票較旅遊泡泡砍半

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（中央社記者汪淑芬台北24日電）副總統賴清德11月1日至3日將率團赴帛琉，振興台帛觀光。中華航空台北分公司總經理李宜洲今天預告，華航帛琉線將於11月16日起每週飛2班，機票價格大約僅旅遊泡泡時的一半。

華航台北分公司舉行媒體茶會，李宜洲說，近一個月來，華航航班快速增加，目前約回到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的6、7成，主力航點航班多半已恢復，自由行旅客明顯成長，尤其以東北亞、東南亞最明顯，團體旅遊部分恢復力道不如自由行，很多仍在觀望。

李宜洲也預告，華航帛琉航線將從11月16日起每週飛2班，機票價格比疫情期間的台帛旅遊泡泡機票售價便宜很多。

根據華航台北分公司提供的資料，台帛旅遊泡泡期間，來回機票2萬元出頭，11月16日起的售價是1萬1000元。

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華航預告年底至明年初復飛的航線，包括11月18日台中-越南胡志明（使用華信航空班號），12月1日桃園-菲律賓宿霧、高雄-日本東京，112年1月1日高雄-日本大阪、高雄-韓國首爾、高雄-泰國曼谷，112年1月2日桃園-越南峴港，112年1月20日桃園-泰國清邁。

李宜洲說，日本第二、三線城市受限機場及地勤人力不足，短時間內難復航，至於中國大陸的航線恢復要等更久。（編輯：管中維）1111024