花蓮鯉魚潭清晨14.8度 吳德榮：天氣穩定偏涼

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（中央社記者張雄風台北25日電）根據氣象局網站，今天清晨平地最低溫為花蓮鯉魚潭攝氏14.8度。氣象專家吳德榮表示，明天、27日冷空氣漸弱、天氣穩定偏涼；熱帶擾動成颱機會高，28日起大台北、東半部的局部雨逐日增多。

根據中央氣象局網站，今天清晨平地最低溫在花蓮縣壽豐鄉鯉魚潭14.8度、台東縣鹿野鄉14.9度。

氣象局今天並發布陸上強風特報，東北季風明顯偏強，雲林至桃園、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，基隆北海岸沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今晨各地區平地最低氣溫大都在15至19度，最新歐洲模式模擬顯示，今起至27日天氣穩定，各地大多晴時多雲；南部山區偶有零星少量飄雨。

吳德榮指出，今天冷空氣強，北台灣白天舒適、中南部微熟，早晚偏涼微冷；明天、27日冷空氣逐日減弱，各地白天氣溫回升，早晚仍偏涼微冷；明晨平地最低氣溫仍在15至17度左右。

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吳德榮說，最新各國模式模擬顯示，菲律賓東方海面有熱帶擾動，發展成颱的機會高；美國模式模擬在比較遠的位置大迴轉，歐洲模式模擬則在呂宋島附近北轉，顯示「不確定性」很大，需持續觀察。

吳德榮強調，相同的影響是，28至31日迎風面水氣逐日增多，大台北、東半部的局部雨亦逐日增多，但雨勢的大小，得視擾動靠近的程度；背風面則仍為晴時多雲的天氣。（編輯：張銘坤）1111025