台日線上交流 義大推廣皮影戲傳統文化

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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）推廣皮影戲文化，義守大學近日舉辦「偶遇‧南台灣皮影戲文化」台日線上交流，與香川縣白山小學及北海道大樹高中連線，邀有百年歷史的東華皮影戲團演出，日本學生直呼精彩。

義守大學今天新聞稿表示，目前全台被登錄為無形文化資產的傳統皮影戲劇團，僅存3團，皆在高雄，義守大學致力推廣皮影戲文化，10月中舉辦「偶遇‧南台灣皮影戲文化」台日線上交流活動，讓日本學生更了解皮影戲文化。

「偶遇‧南台灣皮影戲文化」台日交流活動，由語文學院應用日語學系老師黃幸素與管理學院企業管理學系老師莊苑仙共同籌劃。活動與日本香川縣白山小學及北海道大樹高中連線，並邀具百年歷史的東華皮影戲團演講及演出。

在活動登場前，義大師生將皮影體驗材料包寄往日本；同時，應日系及餐旅系的日本籍學生共同拍攝材料包製作教學影片，由日方教師帶領學生製作皮影戲紙偶後，一同參與線上即時交流活動。

東華皮影劇團演出經典劇「西遊記」中孫悟空與鐵扇公主打鬥劇情，引起日本學生興趣，並對皮影戲偶快速變身及1人同時操作2個皮偶感到新鮮。

擔任口譯的義守大學日籍學生山極匠朗表示，本來以為小學生對傳統文化沒有興趣，看到小朋友都認真聽講，覺得很有成就感。

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義守大學表示，這場活動不只讓日本學生體驗皮影文化，更讓義守大學的學生跨院系合作，發揮語文專長，並結合影音拍攝與後製，展現義大學子實力。

義守大學研發處長陳韻如說，推廣皮影戲文化是義守大學社會責任實踐的體現，對學生也是良好的學習機會。集結台、日兩國學生的活動，義守學子彼此跨域合作，並透過線上「跨出疆域」，開拓兩國學生視野。（編輯：郭諭儒）1111026