5病理科年輕醫師考取法醫證照 均齡降為56歲

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（中央社記者劉世怡台北26日電）法務部今天說，法醫研究所解剖法醫平均年齡約62歲（偏高），需年輕醫師投入法醫培訓，今年法醫師資格考，5名具病理科年輕醫師獲證照，成為法醫界生力軍，平均年齡也降至56歲。

法務部今天下午舉辦媒體茶敘，法醫研究所所長侯寬仁進行報告指出，解剖法醫人力長期年齡偏高，迫切需要更多年輕醫師投入法醫培訓，以目前法醫研究所解剖法醫年齡統計，平均年齡約62歲，60歲以上將近8成，且法醫所專職法醫師再4年後開始屆齡退休，法醫人才斷層也需要有年輕法醫來傳承，以提昇法醫解剖品質與效率。

今年度法醫師專技高等考試（法醫資格考）已於9月27日放榜，其中5名具病理專科醫師資格的李泓儒、江峻霆、吳侑庭、林佑俊以及張晏維，被視為法醫生力軍，他們現職單位為屏東醫院、成功大學醫學院附設醫院、嘉義長庚醫院、三軍總醫院及法務部法醫研究所。

侯寬仁指出，5人年齡為33歲至45歲不等，在加入法醫後，使法醫平均年齡由62歲降至56歲，將使每位解剖法醫平均解剖數降低，更可提升法醫解剖鑑定品質。

吳侑庭、林佑俊分別表示，曾赴美國佛羅里達州邁阿密法醫中心實習，當年也因為法醫師法上路等原因，原本可解剖變成不能解剖，也曾在法醫資格考落敗1至2次，這次才終於考上。5人更分享平時在醫院及法醫所工作狀況，期許未來在法醫領域，對社會貢獻心力。

侯寬仁表示，因修正法醫所編制員額，增加1名助理研究員，以利進用醫師，逐步培訓為專職法醫，今年初進用國泰醫院病理專科醫師張晏維擔任助理研究員，他今年也順利取得法醫資格。

法務部長蔡清祥表示，為擴增解剖法醫師來源，自民國109年起協調高雄醫學大學附設中和紀念醫院、中國醫藥大學附設醫院等教學醫院，依法成立法醫部門協助法醫解剖及法醫人才培訓，其中解剖費由每件新台幣3000元增加至1萬8000元，後續預計三軍總醫院、成功大學醫學院附設醫院也將陸續成立法醫部門，未來的法醫不但水準會提高，而且人才源源不斷。

另外，法醫研究所於今年開辦法醫解剖專業訓練，目前共計4名病理醫師、5名公職法醫師培訓中，後續完成解剖訓練的公職法醫師，將可參與共同解剖，提供公職法醫師參與解剖平台，以團隊合作專業分工提升法醫解剖鑑驗品質。

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蔡清祥也特別感謝台大法律系教授王皇玉辦理「先進國家法醫制度及現況比較之研究」，把各國法醫制度的優點提出來，也給出意見，法務部依照研究報告特別邀集台灣病理學會、台大法醫學研究所、台灣法醫學會等學術團體，一起來討論研商，要找出合適台灣能夠發展的法醫制度，更期許未來能與國際接軌。

法務部也發布新聞稿指出，為建立法醫人才培育與增加病理專科醫師擔任法醫所專職法醫的意願，法醫所自109年8月1日起調升所內專職法醫解剖鑑定費用，由每件4300元調升為6400元，使法醫待遇與醫院病理專科醫師相當。（編輯：卞金峰）1111026