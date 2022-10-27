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高端2期試驗涉中資 陳時中：政府已在調查

2022/10/27 10:45
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（中央社記者陳昱婷台北27日電）高端2期臨床試驗委託執行公司遭指涉中資，台北市長柯文哲批評民進黨台北市長參選人陳時中濫用人民信賴、綁架台灣意識。陳時中今天回應，國有國法，政府相關機關已經在調查。

柯文哲昨天晚間在臉書發文表示，去年的中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說為了台灣好，就算是BNT疫苗德國原液，上頭貼了簡體字標籤就不行，但同樣打在身上的高端疫苗，卻可以委託涉中資企業來做重要的2期臨床試驗。

柯文哲指控，民進黨從上到下全力護航，陳時中也忘記自己身上有抗中保台DNA，「說把關是你，要放水是你；說抗中是你，要靠中也是你。濫用人民信賴的是你，綁架台灣意識是你。」

陳時中今天上午到吳興市場掃街拜票前接受媒體聯訪表示，國有國法，所有東西都是照著法行事，政府相關機關已經有在調查，一切依法辦理就好。

高端疫苗2期臨床試驗委託丘以思公司執行，被質疑有中資疑慮。衛福部昨天說明，丘以思母公司是今年10月公布合併中資，在台灣的子公司並沒有變，仍是經濟部核准、合法登記的港資公司，但不排除重啟藥品臨床試驗GCP（Good Clinical Practice）可能。

經濟部投審會昨天表示，已發文丘以思要求說明背後股東結構，若確認有中資且未依法申報，將依兩岸條例裁罰。（編輯：李錫璋）1111027

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