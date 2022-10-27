新北永和國小改建計畫 斥資21億分2階段翻新

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新北市教育局27日表示，擁有百年歷史的永和國小校舍老舊，目前決定分兩階段改建教學大樓、綜合多功能大樓，盼藉舊校舍改建，讓永和國小能不斷成長茁壯。圖為永和國小校園一景。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年10月27日

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（中央社記者黃旭昇新北27日電）新北市百年歷史的永和國小校舍老舊，改建計畫今天出爐，將興建綜合多功能大樓與教學大樓，同時，增建315個車位的地下停車場，讓學生校園更安全，學習環境不受干擾。

新北市府教育局今天表示，百年悠久歷史的永和國小校舍老舊，決定分2個階段，改建教學大樓、綜合多功能大樓，藉由舊校舍改建，讓永和國小能不斷成長茁壯。

永和國小家長會上叢霆滋接受中央社記者訪問時表示，校舍老舊各棟沒有連接，學生動線規劃不良，大門位置車道小，影響學生上下學動線安全，校園排水不佳、地板容易滑倒等，他爭取百年老校改建舊校舍，也獲得市議員羅文崇、連斐璠、陳鴻源等支持。

校長莊朝欽表示，校內現有100班，共2500名學生，將斥資新台幣21億元，預計2024年起分2期8年改建永和國小，希望與社區共榮共好。

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他說，因永和人口密集土地狹小，相對停車需求非常大，永和國小地下停車場，雖提供280個停車位，但仍然嚴重不足；規劃改建校舍後，增加地下停車場多提供315個停車位，校園空間也將開放提供社區使用，期許未來校舍改建能改善學校問題，同時符合社區民眾需求。

市長侯友宜今天前往聽取莊朝欽簡報，同時要求改建過程要保留校園珍貴老樹，百年校舍翻轉，讓社區能共好，讓孩子們有好的運動操場與學習環境。他說，新北市4年來，投入200億改建校舍，希望優化教學環境。（編輯：方沛清）1111027

新北市永和國小校舍老舊，相關改建計畫27日出爐，校長莊朝欽介紹校舍現況及計畫內容表示，校內現有100班、2500名學生，將斥資新台幣21億元，預計自2024年起分兩期進行校園改建，盼與社區共榮共好。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年10月27日