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信義集團捐政大1.3億 推企業倫理與不動產研究

2022/10/28 17:34（10/28 17:51 更新）
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政治大學28日舉辦公企中心落成與揭牌啟用儀式，同時也展開信義書院10週年回顧展望活動，政大校長李蔡彥（右2）、信義企業集團創辦人周俊吉（右3）等人出席（政治大學提供）中央社記者陳至中傳真 111年10月28日
政治大學28日舉辦公企中心落成與揭牌啟用儀式，同時也展開信義書院10週年回顧展望活動，政大校長李蔡彥（右2）、信義企業集團創辦人周俊吉（右3）等人出席（政治大學提供）中央社記者陳至中傳真 111年10月28日
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（中央社記者陳至中台北28日電）政治大學公企中心歷經5年的改建與試營運，今天正式揭牌。信義企業集團創辦人周俊吉今天表示，將捐贈新台幣1.3億元，與政大共同推動企業倫理與不動產研究。

政治大學今天舉辦公企中心落成與揭牌啟用儀式，同時也展開信義書院10週年回顧展望活動。校長李蔡彥表示，政大公企中心50年來見證台灣發展史，10年前開始策劃轉型和硬體重建，歷經4年改建和1年的試營運，感謝這段時間付出心力的人。

李蔡彥期許公企中心結合政大的人文關懷、國際視野、專業創新等精神，成為知識人才匯流的重鎮、成為台北人共同想望知識的地方，再次登上高峰。

信義企業集團創辦人周俊吉表示，自己從零管理經驗的學生，到成為講台上的講師，再參與公企中心的改建工程，一路走來要感謝師長教誨、公企中心培育與所有工作人員的支持。

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周俊吉今天在典禮上正式宣布，將再捐贈1.3億元，同步支持目前進駐公企中心的信義書院與信義不動產研究中心，在下一個10年繼續推動企業倫理以及不動產研究，期許帶動更多企業響應，成就永續共好社會。

前副總統蕭萬長擔任信義書院倫理講座教授，今天也到場支持，他肯定公企中心協助台灣企業轉型升級，有效培育中高階管理人才，提升台灣的國際競爭力。並祝福信義書院未來繼續邁向第2個10年，更期盼公企中心成為國際商管教育的重鎮，打造生生不息、欣欣向榮的永續台灣。（編輯：陳政偉）1111028

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