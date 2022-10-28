跨性別遊行西門町登場 3000人響應創新高

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台灣同志諮詢熱線協會28日晚間在台北西門紅樓廣場舉辦2022第4屆台灣跨性別遊行，吸引民眾到場響應參與，現場也有跨性別移工加入遊行行列，盛裝出席。中央社記者裴禛攝 111年10月28日

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（中央社記者楊淑閔台北28日電）「2022第四屆台灣跨性別遊行」今晚舉行，主題為「照亮跨權、平等向前」，隊伍自台北市西門紅樓前廣場出發，繞行西門町商圈，多達3000人響應，創舉辦以來新高。

台灣同志諮詢熱線協會舉行的「2022第四屆台灣跨性別遊行」，不受飄雨影響，眾多跨性別者依著自己的喜好穿著打扮、相聚在一起，並走上街頭，不時向一旁路人揮手打招呼，希望讓更多人理解男女二分的性別不代表全部，性別應是更寬廣的多彩光譜。

台灣同志諮詢熱線協會跨性別工作小組工作人員愛麗絲告訴中央社記者，第一屆有2000多人參加，第二屆因適逢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發降至1500人，去年第三屆則改為線上遊行。

今年隨著防疫措施放寬，終於恢復上街遊行，活動在晚上舉行就是為了讓民眾了解其處境，主題「照亮跨權、平等向前」反映訴求。根據主辦單位統計，今晚參與人數多達3000人，創歷屆新高。

面對多數人對跨性別者的不理解，愛麗絲說，跨性別者不只在生理上可能超越男女二元，也可能在心理認同上超越男女二元，但現實生活裡，若照自己的喜好穿衣打扮，又可能被投以異樣眼光。

當她說這話時，活動台上正演出跨性別者隨自己心境穿著，卻被人質疑並說出「變態」二字。這就是跨性別者在日常生活上可能的遭遇。

愛麗絲再舉例，有時或許不是不被尊重，但會有人誇說「妳好美，比女生更美」，後半句就顯示性別二元的框架非常深，希望社會上有更多人認識跨性別者，否則其實連求職、醫療、上公共廁所等，都會遭遇困難；例如她求職時，曾獲得老闆認可，卻因同事不能接受而受阻。

關於權益的爭取部分，愛麗絲說，希望身分認同上能有第三欄的選擇，不要只有男或女性。

遊行隊伍綿延西門町街上，遊行隊伍呼喊「照亮跨權、平等向前」，以及「性別是隱私、八卦都消失」，同時呼籲大眾不要逼跨性別者出櫃，給予尊重。（編輯：管中維）1111028

2022台灣跨性別遊行28日晚間在台北西門紅樓廣場熱鬧登場，舞台區特別邀請跨性別表演者熱舞演出，展現自我風格，也呼籲民眾一起關注跨性別處境，成為跨性別者支持的力量。中央社記者裴禛攝 111年10月28日

2022台灣跨性別遊行28日晚間在台北西門紅樓廣場舉行，以「照亮跨權，平等向前」為活動主軸，並邀請跨性別家庭到場分享，體現家長以行動做跨性別孩子的最強後盾。中央社記者裴禛攝 111年10月28日

台灣同志諮詢熱線協會28日晚間在台北西門紅樓前廣場舉辦「2022第4屆台灣跨性別遊行」，參與遊行的民眾揮舞跨性別旗與彩虹旗，盼社會能看見性別的多元。中央社記者裴禛攝 111年10月28日

台灣同志諮詢熱線協會28日晚間在台北西門紅樓前廣場舉辦「2022第4屆台灣跨性別遊行」，1名表演者開心通過巨型跨性別旗下，盼社會能看見性別的多元。中央社記者裴禛攝 111年10月28日