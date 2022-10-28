10/28本土3萬4556例 增57死、147例中重症

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（中央社記者沈佩瑤台北28日電）國內COVID-19疫情持續降溫，今天新增3.4萬本土病例，與上週同期相比降幅約7.1%。指揮中心宣布，考量已過收治高峰，12縣市專責病床開設比例將調降5%，把空床開放照顧其他患者。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心宣布，今天新增3萬4556例COVID-19本土病例，中重症新增147例（中症100例、重症47例），其中57人死亡；另境外移入新增46例。

根據指揮中心統計，今年1月至10月27日，本土輕症、無症狀個案累計750萬7902例、占99.57%，中症累計1萬8881例、占0.25%，重症累計1萬3869例、占0.18%，其中死亡累計1萬1765人。

今天新增57例本土病例死亡個案，年齡介於40歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，較年輕死亡病例為40多歲男性，已接種3劑疫苗，本身有癌症轉移病史並規則接受化療，10月6日因化療住院，採檢PCR陽性，收住隔離病房，住院期間因本身癌症病情惡化出現敗血性休克，不幸於10月23日過世，死因為COVID-19合併敗血性休克、急性呼吸衰竭及癌症。

據醫療資源統計，全台專責、負壓病房共8050床、空床4081床、空床率50.7%，其中台北區47.2%、北區59%、中區58.6%、南區37.5%、高屏區47.6%、東區62.9%；52家集中檢疫所共7663床、空床數5261床、空床率68.7%；20家地方加強型防疫旅館1221床、空床數573床、空床46.9%。

羅一鈞表示，因連續3天收治人數低於4000人，且全國專責、負壓病房空床率超過一半，經醫療應變組會議討論，12縣市專責病床開設比例將調降5%，分別為雙北從原本的25至30%調降為20至25%，及宜蘭、新竹縣、新竹市、苗栗、台中、高雄、屏東、澎湖、花蓮、台東等從15至20%調降為10至15%。

另外，台北區500床以上急救責任醫院目前開設比例為8至12%，調降為8至10%。（編輯：陳政偉）1111028

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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（指揮中心提供）

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（指揮中心提供）