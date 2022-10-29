更多編輯台推薦新聞：
月全食掩天王星奇景 台灣日本韓國11/8看得到
科技

月全食掩天王星奇景 台灣日本韓國11/8看得到

寫工程新頁 國內最長跨徑脊背橋特色一圖看懂
生活

寫工程新頁 國內最長跨徑脊背橋特色一圖看懂

南投女孩張家綸赴歐美推廣台灣茶 吸引立陶宛人來台取經
生活

南投女孩張家綸赴歐美推廣台灣茶 吸引立陶宛人來台取經

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
專題

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美媒指武漢病毒研究所面臨政治壓力 軍方疫苗發展快到不尋常
首頁 / 生活

羅一鈞現身同志遊行 盼用科學助愛滋感染者正常生活

2022/10/29 19:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北29日電）台灣同志遊行今天在台北市政府廣場前登場，除有縣市長參選人參與支持，投身愛滋研究的衛福部疾管署副署長羅一鈞也響應，盼用科學化解民眾對感染者的恐懼，讓感染者正常生活。

雖然今天飄著雨，但澆不熄參與活動者的熱情，第20屆台灣同志遊行下午登場，傍晚順利走完遊行活動，主辦單位台灣彩虹公民行動協會估12萬人參加，逾200個海內外團體報名，並有烏克蘭的「基輔同志遊行」參與。

今年遊行活動主題為「無．限．性—解構框架，性/別無限」，就是要打破框架。包含民進黨台北市長參選人陳時中也參與遊行，公開挺平權。

無黨籍台北市長參選人黃珊珊也戴起彩虹口罩，表達支持。還有民眾黨桃園市長參選人賴香伶說，未來還要推進同志高齡長照、跨國同婚。

羅一鈞也在遊行階段完成後，現身舞台倡議同志平權。他說，有同志朋友希望推動「U=U」（undetectable= untransmittable），意即測不到病毒就等於不具備傳染力，去年著手修訂條文當中，今年國內最高法院引用其論述，讓「U=U」具科學實證，這是國內在除罪化上很大進展。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

羅一鈞也說，當然還有非常多事情要拆解，就像愛滋在世界上有30多年、快40年，類似這3年COVID-19疫情一樣，當有很好的藥物、防治出來了，但人們對30、40年前的恐懼、陰影一直殘存不去，使得愛滋感染者還要活在相當大的陰影當中。

羅一鈞強調，希望大家要相信科學、實證，將加諸在感染者身上的枷鎖一個個拆除，就像人們要從疫情走出來，讓生活正常化，他希望也能讓愛滋感染者的生活愈來愈正常，其他人會自然地跟感染者做朋友。（編輯：張芷瑄）1111029

羅一鈞
RSV融合A流威力超越Omicron？ 羅一鈞：言之過早 BA.5長者染疫致死率下降 指揮中心2關鍵方針立功
黃珊珊
不去同志遊行 蔣萬安：行程早排好、堅定挺同婚 柯文哲效應遍及北竹苗 載舟覆舟動見觀瞻
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族