羅一鈞現身同志遊行 盼用科學助愛滋感染者正常生活

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北29日電）台灣同志遊行今天在台北市政府廣場前登場，除有縣市長參選人參與支持，投身愛滋研究的衛福部疾管署副署長羅一鈞也響應，盼用科學化解民眾對感染者的恐懼，讓感染者正常生活。

雖然今天飄著雨，但澆不熄參與活動者的熱情，第20屆台灣同志遊行下午登場，傍晚順利走完遊行活動，主辦單位台灣彩虹公民行動協會估12萬人參加，逾200個海內外團體報名，並有烏克蘭的「基輔同志遊行」參與。

今年遊行活動主題為「無．限．性—解構框架，性/別無限」，就是要打破框架。包含民進黨台北市長參選人陳時中也參與遊行，公開挺平權。

無黨籍台北市長參選人黃珊珊也戴起彩虹口罩，表達支持。還有民眾黨桃園市長參選人賴香伶說，未來還要推進同志高齡長照、跨國同婚。

羅一鈞也在遊行階段完成後，現身舞台倡議同志平權。他說，有同志朋友希望推動「U=U」（undetectable= untransmittable），意即測不到病毒就等於不具備傳染力，去年著手修訂條文當中，今年國內最高法院引用其論述，讓「U=U」具科學實證，這是國內在除罪化上很大進展。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

羅一鈞也說，當然還有非常多事情要拆解，就像愛滋在世界上有30多年、快40年，類似這3年COVID-19疫情一樣，當有很好的藥物、防治出來了，但人們對30、40年前的恐懼、陰影一直殘存不去，使得愛滋感染者還要活在相當大的陰影當中。

羅一鈞強調，希望大家要相信科學、實證，將加諸在感染者身上的枷鎖一個個拆除，就像人們要從疫情走出來，讓生活正常化，他希望也能讓愛滋感染者的生活愈來愈正常，其他人會自然地跟感染者做朋友。（編輯：張芷瑄）1111029